Freies Training in Bahrain: Vettel landet vor Hamilton

Daniel Ricciardo hat den ersten Schlagabtausch vor dem Grand Prix von Bahrain gewonnen. Der Red-Bull-Pilot verwies die Konkurrenten von Mercedes und Ferrari auf die folgenden Plätze.

Sakhir - Formel-1-Spitzenreiter Sebastian Vettel ist mit Platz vier im ersten Training in den Grand Prix von Bahrain gestartet. Der Ferrari-Fahrer lag am Freitag in Sakhir rund vier Zehntelsekunden hinter Red-Bull-Pilot Daniel Ricciardo, der die schnellste Runde drehte. Zweiter wurde Valtteri Bottas im Mercedes vor Kimi Räikkönen im zweiten Ferrari. Titelverteidiger Lewis Hamilton begnügte sich im Silberpfeil mit Rang fünf.

Einen Fehlstart erlebte Red-Bull-Pilot Max Verstappen, der schon nach wenigen Kilometern mit einem Problem an der Elektrik ausrollte. Nico Hülkenberg steuerte seinen Renault auf Platz zehn.

Rennen findet unter Flutlicht statt

Das Training am frühen Nachmittag hat jedoch weniger Aussagekraft. Das Rennen am Sonntag (17.10 Uhr MESZ/RTL) wird unter Flutlicht nach Einbruch der Dunkelheit und damit bei deutlich anderen Bedingungen gefahren. Die Strecke ist dann kühler und schneller, Autos und Reifen reagieren anders als in der Nachmittagshitze.

Vor dem zweiten Saisonlauf liegt Vettel in der Gesamtwertung durch seinen glücklichen Auftaktsieg in Australien vor Hamilton. In Melbourne hatte der Deutsche im eigentlich langsameren Ferrari von einer Strategiepanne bei Mercedes profitiert und das Rennen gewonnen. In Bahrain gelten die Silberpfeile wieder als die Favoriten. Im Vorjahr allerdings entschied Vettel den Grand Prix in der Wüste für sich. Es war bereits sein dritter Sieg in Sakhir.

