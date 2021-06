French Open im Live-Ticker: Zverev will gegen spanischen Gegner erstmals ins Halbfinale von Roland Garros

Viertelfinale des Grand Slams

+ © Patrick Steiner/imago-images Kann sich Alexander Zverev zum ersten Mal bis ins Halbfinale der French Open spielen? © Patrick Steiner/imago-images

Bei den French Open konnte Alexander Zverev bis ins Viertelfinale vordringen. Kommt der 24-Jährige erstmals unter die letzten vier des Traditions-Turniers?

Im Viertelfinale der French Open* trifft Alexander Zverev auf den Spanier Alejandro Davidovich Fokina.

Dabei könnte der Hamburger erstmals ins Halbfinale des Traditions-Turniers einziehen.

Das Match der deutschen Nummer eins* begleiten wir ab 16 Uhr im Live-Ticker.

>>AKTUALISIEREN<<

1. Satz 2. Satz 3. Satz Alexander Zverev (Deutschland) Alejandro Davidovich Fokina (Spanien)

Update vom 8. Juni, 16.30 Uhr: Nach dem schwierigen Erstrundenmatch über fünf Sätze gegen seinen deutschen Landsmann Oscar Otte ist Zverev nach der ersten Woche in Paris voll im Flow. Gegen den Russen Safiullin, den Serben Djere und den Japaner Nishikori hatte Deutschlands Nummer eins in der Folge keine Probleme und marschierte ohne weiteren Satzverlust ins Viertelfinale. Seine starke Form hatte sich bereits mit dem Turniersieg in Madrid Anfang Mai und dem Einzug ins Viertelfinale beim Masters in Rom, wo gegen Sandplatzkönig Rafael Nadal Endstation war, abgezeichnet.

French Open im Live-Ticker: Zverev feierte frühe Erfolge in Roland Garros

Update vom 8. Juni, 16.10 Uhr: Alexander Zverev hat gute Erinnerungen an die French Open. Im Jahr 2018 stand Deutschlands bester Tennisspieler in Roland Garros erstmals bei einem Grand Slam im Viertelfinale. Dort steht der 24-Jährige wie schon 2019 erneut. Doch Zverev will nach dem Halbfinale in Australien und seinem ersten Finale bei den US Open im Vorjahr mehr und endlich seinen ersten Major-Titel gewinnen.

Vorbericht: Paris - Im Viertelfinale der French Open* misst sich Alexander Zverev mit Alejandro Davidovich Fokina und will dabei erstmals ein Semifinale des französischen Grand Slams erreichen. Beim Sandplatz-Klassiker könnte der 24-Jährige also bereits heute Nachmittag für eine kleine Premiere sorgen, doch er hat ein größeres Ziel vor Augen.

French Open im Live-Ticker: Zverev will erstmals ins Halbfinale von Roland Garros einziehen

In der vierten Runde zeigte der Hamburger eine souveräne Leistung, gegen den Japaner Kei Nishikori konnte er sich in drei Sätzen durchsetzen. Nun trifft der formstarke Alexander Zverev* auf den Spanier Alejandro Davidovich Fokina, der sich in vier Sätzen gegen Federico Delbonis für das Viertelfinale qualifizierte. Der 46. der Weltrangliste geht gegen die aktuelle Nummer sieben als Außenseiter ins Match. Mit Zverev muss auch aufgrund seiner steigenden Form während des Turniers zu rechnen sein, nach dem Fünfsatz-Sieg in Runde eins konnte er die nächsten drei Partien in je drei Sätzen für sich entscheiden.

„Es sind nur noch acht Spieler dabei, es wird jetzt nicht mehr einfacher“, weiß Zverev, der im vergangenen Jahr bei den US Open* sowie bei einem Turnier in Köln ohne Satzverlust gegen den Spanier gewinnen konnte. „Jeder, der jetzt im Viertelfinale steht, hat bereits vier Spiele gewonnen und ist gefährlich“, fügt der Deutsche jedoch vor dem Viertelfinale gegen seinen geschätzten Kontrahenten hinzu. „Der kann zaubern, der kann Dinge machen, die andere nicht können. Er ist unvorhersehbar.“

French Open im Live-Ticker: Zverev vor Duell mit Davidovich Fokina optimistisch - „Turnier für mich nicht vorbei“

Zverev legt seinen Fokus ungeachtet der weiteren Favoriten um Nadal, Djokovic und Co. weiter auf seinen ersten Triumph bei einem Grand Slam*. „Noch ist das Turnier für mich hier nicht vorbei“, weiß er. Sollte ein weiterer Sieg in Paris folgen, so würde Zverev im Halbfinale auf den Gewinner des Duells zwischen dem Weltranglisten-Zweiten Daniil Medwedew und Stefanos Tsitsipas treffen. (ajr) *Merkur.de und tz.de sind ein Angebot von IPPEN.MEDIA