French Open: Das bringt der Tag in Paris

Am sechsten Tag der French Open stehen die Topstars Rafael Nadal und Novak Djokovic im Fokus. Carina Witthöft, einzig verbliebene Deutsche, genießt dagegen einen freien Tag.

Paris (dpa) - Auf dem Weg zu ihrem von allen Tennis-Fans in Paris ersehnten Halbfinal-Duell müssen Rafael Nadal und Novak Djokovic heute die nächsten Hürden aus dem Weg räumen.

DIE DEUTSCHEN

Carina Witthöft, einzig noch verbliebe Deutsche in Paris, genießt einen freien Tag. Vormittags steht ein bisschen Training auf dem Programm, der Nachmittag ist dann frei. "Mal gucken, ob ich in die Stadt fahre oder nicht. Das entscheide ich immer spontan, kommt darauf an, wie ich mich fühle", sagte die 22-Jährige. Gegen die an Nummer zwei gesetzte Tschechin Karolina Pliskova ist sie am Samstag dann klare Außenseiterin.

DIE FAVORITEN

Rafael Nadal und Novak Djokovic - das sind die beiden Spieler, über die in Paris alle sprechen. Zum Traumfinale kann es nicht kommen, weil beide in der gleichen Tableau-Hälfte sind und deshalb bereits im Halbfinale aufeinandertreffen, wenn alles normal läuft. Dass einer der beiden in der dritten Runde stolpert, kann sich niemand vorstellen. Nadal spielt gegen den Georgier Nikolos Bassilaschwili. Danach trifft Djokovic auf Diego Schwartzman aus Argentinien.

UND SONST NOCH?

Die Sehnsucht nach einem französischen Sieg ist groß. Am Freitag ist wieder Kristina-Mladenovic-Tag im Stade Roland Garros. Die 24-Jährige ist die große Hoffnungsträgerin der Franzosen, geht gegen Shelby Rogers aus den USA als klare Favoritin auf den Court Suzanne Lenglen. Wahrscheinlich wird es also wieder laute "Kiki, Kiki"-Rufe geben.

