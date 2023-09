Früherer Formel-1-Pilot Vettel wieder auf dem Nürburgring

Sebastian Vettel aus Deutschland vom Team Aston Martin. © James Gasperotti/Zuma Press/dpa

Sebastian Vettel rast wieder über den Nürburgring - und sogar über die Nordschleife. Der ehemalige Formel-1-Weltmeister ist bei einem Show-Event in der Eifel am Start.

Nürburg - Der frühere Formel-1-Pilot Sebastian Vettel (36) kehrt auf den Nürburgring zurück. Der Ende vergangenen Jahres abgetretene viermalige Weltmeister wird bei einem Show-Event von Red Bull am Samstag (10.00 Uhr) auf der legendären Nordschleife einen RB7 steuern. In diesem Wagen feierte Vettel 2011 seinen zweiten WM-Titel. Der ehemalige Formel-1-Wagen wird mit synthetischem Kraftstoff betankt, was dem Heppenheimer wichtig ist. Vettel hat sich zum Ende seiner Karriere immer mehr für Nachhaltigkeit eingesetzt.

„Einmal mit meinem Red-Bull-Boliden mit E-Fuels durch die grüne Hölle jagen. Ich freu' mich“, sagte er. Auch frühere Formel-1-Piloten wie Gerhard Berger, Ralf Schumacher oder David Coulthard sind bei der „Red Bull Formula Nürburgring“ am Start.

Auf der hochgefährlichen Nordschleife, der berüchtigten „Grünen Hölle“, wurden bis zum schrecklichen Feuerunfall von Niki Lauda 1976 Formel-1-Rennen absolviert. Später kehrte die Rennserie noch einmal bis 2013 auf eine neu gebaute Grand-Prix-Strecke in die Eifel zurück. Damals siegte Vettel. Während der Corona-Pandemie war der Kurs in der Eifel 2020 nochmal Etappe im Formel-1-Kalender. dpa