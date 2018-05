1:1 zwischen SVG und Northeim: Nochmal Gift im letzten Derby

Göttingen. Wirklich bitter und schade, dass es dieses Derby kommende Saison nicht mehr in der Fußball-Oberliga geben wird.

1:1 trennten sich Absteiger SVG Göttingen und Eintracht Northeim vor rund 400 Zuschauern (362 zahlende) in einem Nachbarschafts-Duell, in dem vor allem in der zweiten Halbzeit nochmal einiges Gift drin war.

„Schade, dass es dieses Spiel nächste Saison nicht geben wird“, meinte auch Northeims Coach Philipp Weißenborn hinterher. „Das Spiel wurde rassig geführt, es war Feuer drin und es gab viele Zweikämpfe und so auch keinen versauten Vatertag. Aufgrund der zweiten Halbzeit geht das 1:1 auch in Ordnung. Mit der ersten Halbzeit war ich aber nicht zufrieden. In der Pause hab‘ ich auch nicht mit Kritik gespart.“

In der Tat fehlte der Partie im ersten Durchgang der Esprit. Chancen ergaben sich für beide Teams im Sechs-Minuten-Takt: Westfals Kopfball strich nach sechs Minuten vorbei, dann faustete SVG-Keeper Dennis Henze Thorben Rudolphs 40-Meter-Lupfer noch über die Latte (12.). Und nach 18 Minuten ging der Freistoß von Göttingens Florian Evers links vorbei. Nach 26 Minuten war Silvan Steinhoffs Schuss aus 25 Metern zu harmlos – genauso wie Evers‘ Freistoß (33.). Nur 60 Sekunden später schlug Evers aber einen langen Ball nach vorn, den sich Ali Ismail erlief und an Eintracht-Schlussmann Jannik Strüber vorbei zum 1:0 einschob. Bis zur Pause passierte danach nichts mehr.

Feuer nach der Pause

Umso mehr los war dann nach Wiederbeginn! Die Partie nahm Fahrt auf, wurde immer nickeliger. Dampf am Sandweg! Erstmal glich Rudolph aus acht Metern mit einem fulminanten Schuss aus, nachdem Hanno Westfal einen Grunert-Freistoß per Kopf von der Grundlinie zurückgelegt hatte. Für Schiedsrichter Kevin Behrens wurde es nun immer schwieriger, die Begegnung unter Kontrolle zu behalten.

Beide Teams wollten das Match nicht verlieren, die Fouls häuften sich, der Referee verteilte zweimal Gelb an die SVG, fünfmal an Northeim. Nach 64 Minuten faustete Henze einen 25-Meter-Schuss von Rudolph weg. Auf der anderen Seite war Strüber gegen Lamine Diop zur Stelle. Northeim kam auf, hatte mehr vom Spiel, blieb aber auch bei Rudolphs Freistoß (80.) und Wiederholds Kopfball (86.) ebenso erfolglos wie die SVG bei Lindes letzter Chance nach Vicuña-Ecke (88.). So blieb‘s beim 1:1.

SVG-Trainer Nico Grimaldi: „Das war alles drin, ein gerechter Punkt für beide. Eintracht-Torschütze Rudolph hatte „kein berauschendes Spiel“ gesehen, SVG-Teammanager Tunkel ebenfalls nicht. „Als Northeim seinen harten Männerfußball rausholte, haben wir uns schwergetan.“

Trainer Nolte verabschiedet

Vorm Spiel wurde Knut Nolte gebührend verabschiedet. Der Trainer coachte bei beiden Teams, hörte im Oktober 2017 krankheitsbedingt am Sandweg auf. Dort erhielt er nun als Geschenk eine Dauerkarte auf Lebenszeit, eine Reise nach Leipzig, Blumen für seine Frau und eine Zeichnung seines Konterfeis. Trockener Kommentar Noltes zum Spiel: „Zuschauen macht keinen Spaß!“

Tore: 1:0 Ismail (34.), 1:1 Rudolph (55.). (haz/gsd)