1:2 – Krohne-Elf war zu lethargisch

Udenhausen. Es war die dritte Heimniederlage in den letzten vier Heimspielen.

Die SG Hombressen/Udenhausen unterlag gestern Abend in der Fußball-Gruppenliga gegen Neuling SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach mit 1:2 (0:1).

Eigentlich hätte doch der Gegentreffer in der siebten Minute von Jakub Svinarski die Reinhardswald-Vereinigten aufwecken müssen. Doch es folgte eine sehr lethargische erste Halbzeit der Krohne-Schützlinge. Das konnte auch SG-Coach Tobias Krohne nicht verstehen. „Zu langsam im Spielaufbau, keine Torchancen heraus gearbeitet, so schlecht wie in den ersten 40 Minuten habe ich meine Mannschaft selten gesehen“, sagte Krohne. Die Gäste vom Meißner machten es aber auch nicht leicht, sie waren ein unangenehmer Gegner, verschoben gut in der Defensive und hatten mit Svinarski und Schinzel zwei agile Offensivkräfte.

In der zweiten Halbzeit bekam der Gast in der 58. Minute einen Strafstoß nach Foul von Steffen Lüdicke zugesprochen, doch den parierte Christoph Möller. „Das hätte doch eigentlich noch mal Kräfte frei setzen müssen, doch es blieb weiterhin vieles Stückwerk“, kommentierte Krohne den größten Teil des zweiten Durchgangs. Aber es gab nun Chancen für die Gastgeber, umso bitterer war das 0:2 (70.) von Frederic Schwarzer. Richtig Druck machte die SGHU nur nach dem 1:2 (85.) von Julian Oberenzer, aber die Zeit lief davon. Rückspiel am Sonntag.

Hombr./Udenh.: Möller - Lüdicke, Müller, Ross, Schmidt - Hecker, Krohne, Scharf (57. Uffelmann), Speer - Oberenzer, Lohne. SR:Martin Kliebe (Kassel). Zuschauer: 150. Tore: 0:1 Svinarski (7.), 0:2 Schwarzer (70.), 1:2 Oberenzer (85.).