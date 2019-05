Sandershausen geht baden

Fußball-Verbandsligist mit schwacher Leistung

Deftige Pleite für die TSG Sandershausen: Der ambitionierte Fußball-Verbandsligist kassierte im Heimspiel gegen den SV Weidenhausen eine 1:6 (1:3)-Klatsche und hat sich damit wohl aus dem Rennen um Platz zwei verabschiedet.

„Die Mannschaft hat in dieser Saison Großes geleistet. Aber wir kämpfen jetzt mit einem enormen Kräfteverschleiß“, erklärte Sandershausens Trainer Friedhelm Janusch, dessen Mannschaft bereits nach zehn Minuten mit 0:3 zurücklag. Erst traf Sören Gonnermann (5.), dann Tim Gonnermann und schließlich Jan Gerbig (9.). Früh stand Sandershausen mit dem Rücken zur Wand.

Die in dieser Saison so hochgelobte Abwehr der TSG befand sich im Tiefschlaf. Der Rückstand hinterließ seine Spuren. „Wir haben es unserem Gegner viel zu einfach gemacht“, so der TSG-Trainer. Ausgelaugt wirkten die Sandershäuser, die in Person von Felix Bredow aber den Anschlusstreffer erzielten (35.). Und irgendwie passte es ins Bild, dass jener Bredow nur drei Minuten später mit Gelb-Rot den Platz verlassen musste. Es sollte nicht sein.

Nach dem Seitenwechsel erzielte Sören Gonnermann per Strafstoß das 4:1 (49.) – das Spiel war spätestens zu diesem Zeitpunkt entschieden. „Weidenhausen hat für mich die beste Offensive der Liga“, sagte Janusch im Anschluss an die Partie. Und das bekam seine Mannschaft schmerzlich zu spüren. Jannis Beng erzielte für die Gäste in der Schlussphase das 5:1 (80.). Kurz darauf traf Sören Gonnermann zum dritten Mal und besorgte den 6:1-Endstand (87.). Das halbe Dutzend war also voll.

Und als wäre das alles nicht genug, sah der früh eingewechselte Oliver Schweitzer, nachdem er den Schiedsrichter beleidigt hatte, die Rote Karte. Es war der Schlusspunkt eines gebrauchten Tages. rwx