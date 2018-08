3:1 gegen Heisebeck! Zweiter Dreier für Aufsteiger Bishausen

Northeim. Die SSG Bishausen, Aufsteiger in die 1. Fußball-Kreisklasse 1, hat auch das zweite Spiel der Saison für sich entschieden.

Das Team setzte sich am Freitag daheim gegen Kreisliga-Absteiger Heisebeck/Fürstenhagen durch. Das Solling-Derby gewann Schönhagen/Sohlingen verdient gegen Uslar. In Staffel 2 brachte Hollenstedt drei Punkte aus Kreiensen mit.

Staffel 1

FC Hettensen-Ell. II - SG Altes Amt 4:0 (1:0). Mit einem lupenreinen Hattrick von Stutz brachte Aufsteiger Hettensen-Ellierode II den verdienten Sieg unter Dach und Fach. - Tore: 1:0 Hennecke (41.), 2:0/3:0/4:0 Stutz (64./75./87.).

SG Schönhagen/S. - VfB Uslar 3:0 (1:0). Uslar hatte zwar auch ein paar gute Möglichkeiten, konnte den Gastgebern, die deutlich höher hätten siegen müssen, jedoch nicht das Wasser reichen in diesem Derby. - Tore: 1:0 Steinmann (22.), 2:0 Kovacevic (47.), 3:0 Steinmann (85.).

SSG Bishausen - SG Heisebeck/F. 3:1 (1:1). Die Gäste waren in der ersten halben Stunde das aktivere Team, ehe die Bishäuser mit ihrem kämpferischen Einsatz das Blatt wendeten. - Tore: 0:1 Siebert (21.), 1:1 Görs (30.), 2:1 Tom (60.), 3:1 Krech (73.).

TSV Gladebeck - SV Moringen II 2:2 (1:2). In diesem fairen Derby teilten sich die Teams verdientermaßen die Punkte. - Tore: 1:0 Nolte (32.), 1:1 Langner (41.), 1:2 Ulrich (45.+3/HE), 2:2 Zimmermann (51./FE).

Staffel 2

FC Ahlshausen/O. - FC Sülbeck/I. II 4:0 (1:0). Auch in der Höhe verdient ist der Erfolg der Hausherren, bei denen in Halbzeit zwei das Spiel wie aus einem Guss lief. - Tore: 1:0 J. Dörries (15.), 2:0 Ludwig (63.), 3:0 Blank (71.), 4:0 Ludwig (83.).

SG Ilmetal/D. - Markoldendorf 1:0 (1:0). Keeper Adrian Betzin wurde in der Nachspielzeit zum Helden, als er einen Strafstoß des Markoldendorfers Robin Jakob parierte und seinem Team damit den Heimsieg rettete. - Tor: 1:0 R. Hoffmann (20./FE).

FC Kreiensen/G. - SG Hollenstedt/S. 1:2 (1:0). Nach der Pause drehte Hollenstedt die Partie in Kreiensen und kam damit doch noch zum ersten Saisonsieg. - Tore: 1:0 Schumacher (45.+1), 1:1 Hellmiss (57.), 1:2 Misch (74./FE).

FSG Hils/Selter - SVG Bad Gandersheim 3:1 (2:0). Nach dem Erfolg zum Auftakt in Sülbeck entschied Hils/Selter auch Saisonspiel Nummer zwei für sich. Das dürfte sich der zuvor in den Testspielen so starke Gast anders vorgestellt haben. Doch mehr als der Ehrentreffer wollte nicht gelingen. - Tore: 1:0 Rose (8.), 2:0/3:0 Pötzsch (29./72.), 3:1 Fellmann (90.+1).

SVG Einbeck II - SG Dassel/S. II 0:1 (0:1). Aufsteiger SVG Einbeck II stand nach seinem Premierenspiel in dieser Liga am Ende mit leeren Händen da. Zudem verlor man fünf Minuten vor dem Ende einen Spieler wegen einer roten Karte. - Tor: 0:1 R. Schmidt (23.). (mwa/osx)