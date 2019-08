Denkershausen  II lässt Federn in Heisebeck

Moringen II holt sechs Punkte am Wochenende

Zwei Treffer steu erte Lenard Warnecke (blaues Trikot) zum Heimsieg seines SV Moringen II gegen die SG Altes Amt (hier mit Robin Heuer) bei.

Northeim – Eine nicht eingeplante Niederlage hat die hoch gehandelte SG Denkershausen/L. II am Freitag in der 1. Fußball-Kreisklasse 1 kassiert. In Heisebeck gab es eine 1:4-Pleite. Die Partie Gladebeck gegen Rehbachtal II wurde beim Stande von 2:2 (80. Minute) wegen einer schweren Schulterverletzung des Gladebeckers Jonas Schaper abgebrochen.