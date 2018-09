Lukas Schreiber gelingen drei Treffer gegen seinen Ex-Klub

Neu-Tabellenführer Moringen II besiegt Hillerse mit 7:0

+ © Ottmar Schirmacher Duell am Sonntagvormittag: Denkershausens Alexander Reichelt gegen Bishausens Ermal Pergjegjaj (vorn). © Ottmar Schirmacher

Northeim. Mit einem in dieser Höhe nicht erwarteten 7:0-Sieg löste der Tabellenzweite Moringen II den Spitzenreiter Hillerse in der 1. Fußball-Kreisklasse 1 ab. Schweren Zeiten geht offensichtlich der VfB Uslar entgegen. Das Team bekam Sonntag zum Heimspiel gegen den FC Weser keine spielfähige Mannschaft zusammen und gab die drei Derbypunkte daher kampflos ab. Bereits am Freitag hatte die Truppe in Ellierode verloren.