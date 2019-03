Marvin Siebert schießt Heisebeck mit Dreierpack zum Sieg

Bishausen gewinnt das Verfolgerduell

+ © Hubert Jelinek Knappe Kiste: Gastgeber Bishausen mit Ike Brandt (rechts) besiegte die SG Denkershausen/L. II mit Dennis Ippensen mit 1:0. © Hubert Jelinek

Northeim – Im Spitzenspiel des Tages in der 1. Fußball-Kreisklasse 1 - der Tabellenvierte Denkershausen II gastierte beim Dritten in Bishausen - kamen die Gastgeber zu drei glücklichen Punkten. In der Abstiegszone machten die Altämter durch ihren Sieg über Rehbachtal II ebenso wertvollen Boden gut wie es Heisebeck/F. in Ellierode gelang.