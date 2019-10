Nörten-Hardenberg II beendet den Moringer Siegeszug

Northeim – Einen Spieltag der dicken Überraschungen gab es am Wochenende in der 1. Fußball-Kreisklasse 1. Für die größte sorgte der SSV Nörten-Hardenberg II, der sich sensationell beim bis dato verlustpunktfreien Spitzenreiter SV Moringen II durchsetzte.

SV Moringen II - SSV Nörten-H. II 0:1 (0:0). Der Erfolg der Gäste war keinesfalls glücklich, sondern verdient. Den Gastgebern gelang über weite Strecken des Duells fast nichts. Erst traf Nörtens Kirchhoff´ per Freistoß nur die Latte (50.), dann besorgte David Nülsen (74.) das 0:1.

SG Denkershausen/L. II - Bühler SV 0:2 (0:1). Die Gäste wollten die drei Punkte mehr als die Denkershäuser Reserve und kauften den Gastgebern mit einer größeren Einsatzbereitschaft den Schneid ab. Damit verpasste es die SG, den Patzer der Moringer auszunutzen. - Tore: 0:1 J. Köpke (38.), 0:2 Cibil (75.)

SG Rehbachtal II - TSV Elvershausen 4:1 (1:1). Dass Elvershausen nicht sogar in Führung ging, war Glück für die Rehbachtaler. Die brauchten erst das 2:1 durch Eckhardt, damit der Knoten platzte. - Tore: 1:0 Fotheringham (7.), 1:1 Rien (9.), 2:1 Eckhardt (71.), 3:1 Grossmann (73.), 4:1 Scheidemann (85.).

SG Schönhagen/S. - TSV Gladebeck 3:3 (3:1). Die Gastgeber ließen - nach einer 3:0-Führung - noch zwei Punkte liegen, die Gäste erkämpften sich einen verdienten Zähler. - Tore: 1:0/2:0 Maas (13./19.), 3:0 Steinmann (28.), 3:1 Ghazi (31.), 3:2 Marek (79.), 3:3 Schwarz (90.+2) - bes. Vork.: rote Karte gegen Gladebecks Ißmer (47.); gelb-rote Karten (90.) gegen den SGer Grieger und den TSVer Marek.

SG Altes Amt - FC Hettensen-Ell. II 3:1 (0:0). Nach einer zähen ersten Halbzeit verdanken die Hausherren diese drei Punkte der Leistungssteigerung nach der Pause. - Tore: 1:0 Jallow (47.), 2:0 M. Wurst (58.), 3:0 Redeker (73.), 3:1 Arnemann (76.).

SSG Bishausen - FC Weser II 2:1 (1:1). Eine weitere Überraschung gab es in Bishausen: Am Sonntagvormittag trennten sich wegen der bisherigen Erfolglosigkeit die Wege der SSG und ihres Trainers Carsten Kehr. Am Nachmittag gab es unter Interims-Spielertrainer Ike Brandt im Kellerduell den ersten Saisonsieg. - Tore: 0:1 Harenkamp (7.), 1:1 Brandt (35.), 2:1 Gündogdu (47.). mwa/eko