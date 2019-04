Rückschlag für Denkershausen II im Rennen um Platz zwei

Northeim – Während die Konkurrenz um den zweiten Tabellenplatz in der 1. Fußball-Kreisklasse 1 die Wochenend-Aufgaben souverän löste, kassierte die SG Denkershausen/L. II ein 1:4 in Gladebeck.

Bühler SV - SG Altes Amt 3:1 (1:0). Spätestens mit dem Doppelpack nach rund einer Stunde entschieden am Freitagabend die Hausherren das von ihnen über die ganze Spieldauer dominierte Duell. - Tore: 1:0 Cibil (7.), 2:0 Rode (58.), 3:0 D. Özdogan (62.), 3:1 Wurst (77.).

FC Hettensen-Ell. II - Bühler SV 1:5 (1:2). Der zweite Dreier für die Bühler in drei Tagen. - Tore: 1:0 Stutz (40., Kopfball nach Ecke), 1:1 Schulz (43.), 1:2 Özdogan (45.+1), 1:3 Schulz (55.), 1:4 Cibil (90.), 1:5 Köpke (90.+3).

SSG Bishausen - VfB Uslar 4:1 (3:1).Nach dem furiosen Auftakt - vier Tore in zwölf Minuten - begaben die Platzherren sich, so SSG-Fachwart Jörg Müller, in den Vorruhestand. Am sicheren Sieg änderte das aber nichts. - Tore: 1:0 Simo (2.), 1:1 El Zein (8.), 2:1/3:1 Masic (10./12.), 4:1 Tomm (68.).

SG Hillerse - SG Heisebeck/F. 5:2 (3:2). Zwei Mal mussten die ansonsten klar überlegenen Gastgeber einem Gegentor hinterherlaufen. Am Ende hatten sie aber verdient und noch zu niedrig gewonnen. - Tore: 0:1 Michael Ilse (8.), 1:1 Pasch (15.), 1:2 Henne (23.), 2:2 Daniel Meyer (35.), 3:2 Vives (45.), 4:2 Djuric (74.), 5:2 Dominiczak (88.).

FC Weser - SG Rehbachtal II 4:2 (4:0). Nach Munks Hattrick und Simons 4:0 war die Partie gelaufen. Der Gast war erfolgreich um Ergebniskosmetik bemüht. - Tore: 1:0/2:0/3:0 Munk (4./8./30.), 4:0 Simon (44.), 4:1 Tesfagergis (47.), 4:2 T. Eckhardt (70.).

TSV Gladebeck - SG Denkershausen/L. II 4:1 (0:0).Angetrieben von den starken Zimmermann und Beck siegte der TSV verdient. Sein Comeback nach langer Verletzungspause feierte Christian Bosold. Bes. Vor.: Rot für C. Dreier (Denkersh./Tätlichk./84.). - Tore: 1:0 Zimmermann (62.), 1:1 M. Schreiber (68.), 2:1 Woltmann (71.), 3:1 Beck (78.), 4:1 J. Kassau (90.+4).

SG Schönhagen/S. - SV Moringen II 2:3 (1:2). Das 2:3 fiel zu spät für einen Punkt. - Tore: 0:1 Piatzek (35.), 1:1 Steinmann (42.), 1:2/1:3 Langner (44./ 62.), 2:3 Steingräber (90.).