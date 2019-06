Elfas gewinnt das Gipfeltreffen in Bad Gandersheim  und ist Meister

SG setzt sich vor 500 Zuschauern durch

+ Die Elfas-Kicker um Trainer Dirk Tschentscher (hinten, Dritter von rechts) spielten eine starke Saison und krönten diese am Samstag verdientermaßen mit dem Meistertitel.

Northeim – Die SG Elfas hat es geschafft: In Duell des Ersten (zuvor 60 Punkte) beim Zweiten (58) vor gut 500 Zuschauern sicherte sie sich mit dem 3:0 (1:0) in Bad Gandersheim den Meistertitel in der 1. Fußball-Kreisklasse 2 und damit den Aufstieg in die Kreisliga.