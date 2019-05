Hollenstedt besteht den Härtetest und siegt 4:2 in Sülbeck

Northeim – Die SG Hollenstedt/S. hat ihre Aufstiegsambitionen in der 1. Fußball-Kreisklasse 2 untermauert. Das Team gewann am Sonntag in Sülbeck und bleibt damit in Schlagdistanz. Auch die Konkurrenten Elfas (9:0 gegen Kreiensen) und Bad Gandersheim (2:1 gegen Ahlshausen) gaben sich keine Blöße. Der SV Mackensen trat zum Duell bei der FSG Hils/Selter nicht an schenkte den Gastgebern die drei Punkte.

FC Ahlshausen/O. - SG Ilmetal/D. 4:4 (2:1). Beim munteren Hin und Her entführte der Tabellenneunte am Freitagabend einen Zähler vom Tabellenvierten. - Tore: 1:0 Doerries (27.), 1:1 Will (28.), 2:1 Ludwig (45. + 1), 2:2 Hoffmann (46.), 2:3 Will (53.), 2:4 Hoffmann (61.), 3:4 Wicharz (71.), 4:4 Ludwig (72.).

TSV Lauenberg - MTV Markoldendorf 3:0 (1:0). Der TSV verhinderte mit dem Heimsieg den endgültigen Klassenerhalt des Gegners. - Tore: 1:0 Apel (39.), 2:0 Wolter (50.), 3:0 Spillner (53.).

FC Sülbeck/I. II - SG Hollenstedt/S. 2:4 (0:1). Nach Oleschs Doppelschlag zum 2:2 stellte Meyer mit seinem zweiten Tor erneut die Weichen auf Sieg, den Weiss in der Nachspielzeit endgültig festklopfte. - Tore: 0:1 Meyer (32.), 0:2 B. Rehkopf (54.), 1:2/2:2 Olesch (71./74.), 2:3 Meyer (79.), 2:4 Weiss (90. + 4).

SG Elfas - FC Kreiensen/G. 9:0 (4:0). In der absolut einseitigen Partie gab es 90 Minuten Einbahnstraßenfußball auf das Kreienser Tor. Ärgerlicher als das 0:9 war für den Gast, dass sich der Torhüter zehn Minuten vor dem Abpfiff ohne Fremdverschulden so sehr am Knie verletzte, dass er ausschied. - Tore: 1:0 Mund (3.), 2:0 Reesmann (19./FE), 3:0 Müller (29.), 4:0/5:0 Reesmann (34./FE und 50.), 6:0 Meyer (73.), 7:0 Reesmann (84.), 8:0 David Henne (86.), 9:0 Müller (89.).

SVG Einbeck II - SG Ilmetal/D. 3:1. Hätten die Einbecker doch nur bereits in der Hinrunde so stark gespielt wie in der zweiten Saisonhälfte - sie wären mittlerweile meilenweit von einem Abstiegsplatz entfernt. Doch so hat Markoldendorf immer noch fünf Zähler mehr.

SVG Bad Gandersheim - FC Ahlshausen/O. 2:1 (0:0). Siebtes Spiel der Rückrunde, siebter Sieg! So behauptete die SVG die Tabellenführung einen Zähler vor Elfas. - Tore: 0:1 Papendick (56.), 1:1 Fellmann (62.), 2:1 Rode (75.).