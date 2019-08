Hollenstedt/Stöckheim behält die Punkte daheim

Northeim – Die SG Hollenstedt/S. hat das Verfolgerduell in der 1. Fußball-Kreisklasse 2 gewonnen. Während Tabellenführer Sülbeck/I. II seine Pflichtaufgabe im Auetal souverän löste, gewann Hollenstedt daheim gegen Ahlshausen.

FC Auetal II - FC Sülbeck/I. II 0:5 (0:2). Die FC-Reserve blieb gegen den Tabellenführer chancenlos. Der Sieg gehe zwar in Ordnung, sei aber zu hoch ausgefallen, berichteten die Gastgeber. Mit dem Doppelschlag zum 0:4 (56./59.) war die Messe nach nur knapp einer Stunde endgültig gelesen. - Tore: 0:1 Beier (17.), 0:2/0:3 Neumann (30./56.), 0:4 Bohlen (59.), 0:5 Menne (88.).

FC Kreiensen/G. - SV Heckenbeck 1:6 (0:2). Mit seinem zweiten Saisonsieg kletterte der Aufsteiger in der Tabelle um drei Plätze nach oben. Schlusslicht Kreiensen blickt einer schweren Saison entgegen. - Tore: 0:1 Bohnsack (6.), 0:2 Venghaus (29.), 0:3 Böttcher (48.), 0:4 Famula (64.), 1:4 Plümer (76.), 1:5 Bohnsack (86.), 1:6 Famula (90.).

SG Hollenstedt/S. - FC Ahlshausen/O. 3:2 (1:2).Der FC ließ zwei gute Chancen liegen, seine 2:1-Führung weiter auszubauen. Nach einer Stunde diktierten dann die Hausherren das Geschehen auf dem Platz und kamen zu einem zwar knappen, aber durchaus verdienten Sieg. - Tore: 0:1 Ludwig (16.), 0:2 Ludwig (44.), 1:2 Hesse (45.), 2:2 Kellner (62.), 3:2 Misch (89.).

MTV Markoldendorf - Vardeilser SV 1:2 (0:0). Die bis dahin schwache Partie nahm erst Fahrt auf, als Kasper den Gast nach einer Stunde in Führung schoss. - Tore: 0:1 Kasper (67.), 1:1 Behrendt (69.), 1:2 Hesse (85.).

SV Mackensen - SG Ilmetal/D. 0:3 (0:2). Mackensen bekam die Steinfeld-Brüder nie in den Griff. Die SG gewann auch in der Höhe verdient. - Tore: 0:1 C. Steinfeld (27.), 0:2 J. Steinfeld (53.), 0:3 Neumann (83.). eko/mwa