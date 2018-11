Hollenstedt/Stöckheim holt vier Punkte und bleibt oben dran

Northeim. Mit vier Punkten an diesem Wochenende verbesserte die noch ungeschlagene SG Hollenstedt/S. sich auf Rang vier der Tabelle der 1. Fußball-Kreisklasse 2.

Freitag: SG Hollenstedt/S. - SVG Bad Gandersheim 1:1 (0:1). Die Gäste begannen stark, die Führung zur Pause durch einen Kopfballtreffer nach einer Ecke war verdient. Im zweiten Durchgang glich Hollenstedt schnell aus. Danach hatten beide Teams Möglichkeiten, das Duell für sich zu entscheiden. - Tore: 0:1 Fellmann (38.), 1:1 Misch (47./FE).

Sonntag: SVG Einbeck II - SVG Bad Gandersheim 1:5. Die zweite Aufgabe des Wochenendes lösten die Kurstädter souverän. Torschützen wurden leider nicht gemeldet.

FSG Hils/Selter - FC Sülbeck/I. II 1:1 (0:1).In der auf Topniveau und intensiv geführten Begegnung nutzte der Gast seine einzige Chance zur Pausenführung. Die Hausherren hatten zu diesem Zeitpunkt bereits einige Möglichkeiten ausgelassen. Eine Viertelstunde vor Schluss glich Mika durch einen 25-Meter-Freistoß in den Winkel aus. Unter dem Strich, so die FSG, eine leistungsgerechte Punkteteilung. - Tore: 0:1 Warnecke (44.), 1:1 Mika (84.).

SV Mackensen - MTV Markoldendorf 5:1 (3:1). Der Aufsteiger geht nach diesem souverän herausgespielten Kantersieg über den Tabellenzwölften mit 22 Zählern als Sechster in die Winterpause. Was den Sieg am Sonntag trübte: Torhüter Andreas Beier verletzte sich beim 2:1 so schwer, dass er gegen einen Feldspieler ausgetauscht werden musste. Sinan Öktem, der für den Keeper zwischen die Pfosten ging, machte seine Sache hervorragend. - Tore: 1:0/2:0 Bunke (7./14.), 2:1 Hümme (24.), 3:1 B. Talamishaj (37.), 4:1 A. Shabani (67.), 5:1 Izouli (88.).

SG Ilmetal/D. - SG Hollenstedt/S. 0:2 (0:0). Nahezu eine Stunde lang lieferten die beiden Teams sich ein Duell auf Augenhöhe. Mit dem 0:1 gingen aber bei den Gastgebern die Köpfe nach unten. Das nutzte Hollenstedt. - Tore: 0:1 Meyer (58.), 0:2 Misch (77.).

FC Kreiensen/G. - TSV Lauenberg 2:1 (0:1). Einen knappen Arbeitssieg sicherte sich zum Jahresabschluss der Tabellenneunte gegen den Tabellenelften. - Tore: 0:1 Apel (13.), 1:1 Schumacher (67.), 2:1 Wertz (74.).

SG Elfas - SG Dassel/S. II 4:3 (3:2). Die beiden Teams boten beste Derby-Unterhaltung. Letztlich hatte der Spitzenreiter das nötige Quäntchen Glück auf seiner Seite. - Tore: 0:1 Schmidt (12.), 1:1 S. Dyka (16.), 2:1 M. Hasslinger (34.), 2:2 Schmidt (37.), 3:2 Mund (42.), 3:3 Jackolis (52.), 4:3 E. Hasslinger (85.). (mwa/eko)