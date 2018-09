Hollenstedt/Stöckheim stürzt den bisherigen Spitzenreiter

Northeim. Die SG Hollenstedt/Stöckheim ist neuer Tabellenführer der 1. Fußball-Kreisklasse 2. Das Team entschied am Sonntag das Spitzenspiel gegen die vom Thron gestürzte FSG Hils/Selter mit 4:1 für sich. Dem vor der Saison hoch gehandelten FC Sülbeck/Immensen II gelang nach zuvor vier Niederlagen daheim gegen Dassel II endlich der erhoffte Befreiungsschlag.

TSV Lauenberg - SVG Bad Gandersheim 0:4 (0:2).Die Kurstädter hatten wenig Mühe, am Freitagabend den dritten Sieg im vierten Saisonspiel einzufahren. In der 78. Minute musste ein Lauenberger mit der Ampelkarte vom Feld. - Tore: 0:1 Stefke (24.), 0:2 Balistreri (26.), 0:3/0:4 Bruno (61./84.).

FC Sülbeck/I. II - SG Dassel/S. II 3:0 (1:0). In Halbzeit eins standen sich zwei gleichwertige Teams gegenüber. Nach der Pause hatte Dassel die dicke Chance zum 1:1, traf aber nur das Lattenkreuz. Nach dem zweiten Tor von Jonas Warnecke war die Partie gelaufen. - Tore: 1:0/2:0 Warnecke (29./FE/65.), 3:0 Olesch (70.).

FC Ahlshausen/O. - FC Kreiensen/G. 6:0 (3:0). Die Ahlshäuser waren in diesem Derby in Sachen Effektivität klar überlegen. Vierfacher Torschütze war Joel Ludwig. Die weiteren Treffer steuerten Rouven Winkelmann und Simon Dörries bei.

SV Mackensen - SG Ilmetal/D. 2:0 (1:0). Eine sehenswerte Partie, die mehr Tore verdient gehabt hätte. Am Ende stand dann ein verdienter Sieg der Heimelf gegen einen starken Gegner, der in der 75. Minute die große Chance zum Ausgleich ungenutzt ließ, als Rene Hoffmann mit seinem Strafstoß an Mackensen-Keeper Andreas Beier scheiterte. - Tore: 1:0 El Ahmar (34.), 2:0 Bunke (85.).

MTV Markoldendorf - SVG Einbeck II 3:3 (1:1). „Wir haben zwei Punkte verschenkt“, ärgerte man sich beim MTV über die liegen gelassenen Großchancen nach der Pause. - Tore: 0:1 Merz (6./ET), 1:1 Possner (29.), 2:1 Rohmeier (50.), 3:1 Behrendt (55.), 3:2 Kutschera (59.), 3:3 Sander (70.) - bes. Vork.: rote Karte gegen den Einbecker Andreew (53.).

SG Elfas - TSV Lauenberg 6:0 (3:0). Die Gäste waren chancenlos. - Tore: 1:0 S. Henne (12.), 2:0 M. Hasslinger (17.), 3:0 S. Henne (21.), 4:0 Müller (57.), 5:0 E. Hasslinger (70.), 6:0 Herbst (86./ET).

SG Hollenstedt/S. - FSG Hils/Selter 4:1 (1:1). Als Simons Strafstoß an den Pfosten knallte statt zum 2:2 ins Tor zu gehen, und Meyer drei Minuten später auf 3:1 (83.) erhöhte, war das Spiel vor stattlicher Kulisse entschieden. - Tore: 0:1 Pötzsch (3.), 1:1 Misch (26.), 2:1 Y. Bohne (60.), 3:1 Meyer (83.), 4:1 Misch (90.). (mwa/eko)