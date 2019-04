Kein Sieger im Gipfeltreffen - Elfas und Hollenstedt/Stöckheim spielen 1:1

Nutznießer Bad Gandersheim pirscht sich heran

Northeim – Im Spitzenspiel der 1. Fußball-Kreisklasse 2 trennten sich Tabellenführer Elfas und Verfolger Hollenstedt/Stöckheim am Sonntagnachmittag vor knapp 200 Zuschauern mit einem 1:1-Unentschieden. Die Entscheidung im Kampf um die Meisterschaft ist also vertagt. Nutznießer ist die SVG Bad Gandersheim, die damit an die Spitze heranrückte.