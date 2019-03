Die SG Elfas marschiert  an der Spitze davon

Tabellenführer gewinnt auch beim FC Ahlshausen/Opperhausen

Northeim – Nach sieben Heimsiegen am Stück ist die Serie des FC Ahlshausen/O. in der 1. Fußball-Kreisklasse 2 gerissen. Sonntag setzte sich Tabellenführer SG Elfas beim FC mit 3:1 durch und baute seinen Vorsprung an der Spitze aus.