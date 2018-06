Vardeilsen ist Meister, Hilwartshausen steigt mit auf

Spannendes Finale in der 1. Fußball-Kreisklasse 2

Northeim. Da Einbeck sich in der Bezirksliga mit einem 6:3-Sieg in Bremke rettete, steigen die beiden Vizemeister der 1. Fußball-Kreisklasse direkt in die Kreisliga auf. Eine Nachricht, die in Staffel 2 besonders in Hilwartshausen gern aufgenommen wurde.