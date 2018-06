12 Jahre A-Liga reichen der SG Heinebach/Osterbach

Heinebach/Ausbach. Kein Zweifel: Die SG Heinebach/Osterbach wäre dran. So oft haben die Fußballer aus Alheim schon laut an die Tür zur Kreisoberliga (KOL) geklopft, doch geöffnet hat sie sich für sie nie. Immer ist ihnen auf der Zielgeraden die Luft ausgegangen.

Von Thomas Walger

So dicht wie diesmal standen sie allerdings noch nie davor, ihr großes Ziel zu erreichen. Das erste Relegationsspiel gegen den KOL-Vertreter SG Wildeck haben sie auf eigenem Platz mit 2:1 gewonnen. Nach dem 1:1 des zweiten Rivalen SG Ausbach/Friedewald in Wildeck reicht dem Team von Trainer Martin Köthe nun schon ein Remis am Mittwoch in Hohenroda-Ausbach, um nach zwölf Jahren in die Kreisoberliga zurückzukehren. Anpfiff wird um 19 Uhr sein.

„Ich habe Vertrauen in die Jungs“, sagt Heinebachs Klubchef Holger Bachmann, den eine Sache ärgert: Dass es möglich ist, sich ein paar Spieltage vor Saisonende noch mit Spielern zu verstärken, so wie es der morgige Gegner getan hat, der Denis Masic und Alin Zaha vom Gruppenligisten SVA Bad Hersfeld an Land gezogen hat. „Kein Vorwurf an die SG Ausbach/Friedewald - aber der Verband ist gefordert, hier seine Statuten zu ändern und so eine Wettbewerbsverzerrung künftig zu verhindern“, sagt Holger Bachmann.

Coach Martin Köthe hat die Elf aus Friedewald und Ausbach im Punktspiel in Unterhaun beobachtet, sein Co- und Torwarttrainer Stefan Kellner war mit einigen Spielern am Samstag in Wildeck vor Ort.

„Unser Gegner hat in Masic und Schmidt seine überragenden Leute“, fasst Martin Köthe die gewonnenen Erkenntnisse zusammen, „im Mittelfeld ist er mit Tewes, Langhans und Krause sehr stark besetzt.“ Auch Schlussmann Nils Rüger habe ihm imponiert.

Einen Vorteil sieht Martin Köthe in der Tatsache, dass sein Team drei Tage mehr Zeit zur Regeneration hatte. Die theoretische Chance, eventuell als Zweiter der Relegation aufzusteigen, wischt er beiseite: „Wir wollen versuchen, dem Spiel in Ausbach unseren Stempel aufzudrücken und dort zu gewinnen.“

Ein paar Wackelkandidaten

Ob alle Heinebacher Kicker an Bord sein werden, steht noch nicht fest. „Zwei, drei Spieler sind angeschlagen und haben noch Termine beim Physio, da müssen wir abwarten“, berichtet Martin Köthe. Auch beruflich bedingt könnte es noch zu Ausfällen kommen. „Aber die Jungs werden alle versuchen, das zu regeln, um am Mittwoch dabei sein zu können. Zur Not werden sie auch Urlaub nehmen.“

Der Heinebacher Trainer ist zuversichtlich, ein schlagkräftiges Team aufbieten zu können, das von der ersten Minute an hellwach ist und die Zweikämpfe annimmt. „Wir haben enormen Respekt vor Ausbach/Friedewald, wir haben aber auch enormes Selbstbewusstsein“, sagt Köthe.

Für ihn könnte sich morgen ein Kreis schließen. Er stand am 28. Mai 2006 im Heinebacher Team, das trotz eines 2:1-Erfolgs in Hönebach aus der Kreisoberliga absteigen musste, weil sämtliche Mitkonkurrenten ebenfalls gewannen. Zwölf Jahre und ein paar Tage später kann er die Alheimer als Trainer in die KOL zurückführen.