2:1-Sieg im Abstiegskampf: Ingo Miß lässt Ederbergland jubeln

Urberach. Der FC Ederbergland hält sich im Abstiegskampf der Fußball-Hessenliga alle Optionen offen: Beim Schlusslicht Viktoria Urberach gewannen die Ederbergländer am Samstag Nachmittag etwas glücklich mit 2:1 (1:0).

Dabei mussten die FCE-Anhänger lange warten, denn Ingo Miß machte erst kurz vor Schluss mit einem verwandelten Foulelfmeter (89.) den knappen Sieg perfekt.

In Urberach fehlte Torjäger Felix Nolte verletzt. In der ersten Halbzeit, in der Ederbergland noch durch Konter gefährlich war, hatte Ingo Miß die Gäste auch mit 1:0 in Führung geschossen (37.). In Halbzeit zwei lieferten die Gäste dann eine erfolgreiche Abwehrschlacht.

Nach der Pause vollführten die Gastgeber vor der spärlichen Zuschauerkulisse von nur 60 Fans einen Sturmlauf, der mit dem Ausgleich durch Stanko Pavlovic belohnt wurde (88.). Im direkten Gegenzug dann ein Konter der Ederbergländer, bei dem Manuel Neuschäfer im Strafraum von den Beinen geholt wurde. Ingo Miß ließ sich die Chance nicht entgehen und verwandelte den Strafstoß nervenstark zum wichtigen 2:1 (89.) für Ederbergland.

Urberach - Ederbergland 1:2 (0:1). -Tore: 0:1 Miß (38.), 1:1 Pavlovic (88.), 1:2 Miß (89., Foulelfmeter). - Schiedsrichter: Marco Unholzer (Birkenau). - Zuschauer: 60.

