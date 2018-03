3:0 – Nächster Auswärtssieg für die SG

Vollmarshausen. Zweites Spiel - zweiter Sieg. Rundum zufrieden kehrte die SG Hombressen/Udenhausen mit einem 3:0 (0:0)-Sieg bei der FSK Vollmarshausen in der Fußball-Gruppenliga zurück.

Der Angstgegner der vergangenen Saison wurde somit auch im Rückspiel bezwungen. Ohne vier Stammspieler bei der SG war die erste Halbzeit sehr zerfahren, auf beiden Seiten. Edgar Schmidt, sportlicher Leiter der Reinhardswalder, notierte keine prickelnden Strafraumszenen.

Das änderte sich nach der Halbzeitpause. Bereits in der 48. Minute verwertete Nils Hofmeyer eine Hereingabe in den Strafraum per Kopf zum 0:1. Aber die Freude hätte schnell getrübt werden können. Denn nur 120 Sekunden später unterlief SG-Youngster Michel Hecker ein Foul im Strafraum. Den Strafstoß parierte allerdings Alexander Seeger bravourös. Das war so ein Knick im Spiel der Sturm-Schützlinge, die ihre starke Offensivkraft diesmal überhaupt nicht ausspielen konnte. Aber auch ein Verdienst der Gästedefensive, wie Schmidt betonte und die neu in die Mannschaft gekommenen Marcel Fehling, Michael Hecker und Theo Scharf zugleich lobte.

Mit der Einwechslung der angeschlagenen Oliver Speer und Dominik Lohne nach etwa einer Stunde wurde das Angriffsspiel der Vereinigten noch variabler.

Vor allem Lohne band fast immer zwei Abwehrspieler. Den Freiraum nutzte die Krohne-Elf und erzielte nach 65 Minuten das vorentscheidende 0:2. Eine scharfe Hereingabe von Marvin Schmidt fälschte die FSK-Abwehr ins eigene Tor ab. Kurz darauf ein Lattentreffer von Dominik Lohne und ein Alleingang von Jonas Krohne ohne krönenden Abschluss.

Fünf Minuten vor dem Ende gelang Oliver Speer per Kopfball der 0:3-Endstand. Über das Osterwochenende hat die SG nun spielfrei und vielleicht kann sie doch noch einmal zum Nachbarn und Tabellenzweiten Grebenstein aufschließen.

Hombressen/Udenhausen:Seeger - Krohne, Lüdicke, Fehling (60. Speer), Scharf (60. Lohne), Hofmeyer, Müller, Schmidt, M. Hecker, Uffelmann, L. Hecker. (zyh)