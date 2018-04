3:0 - SSV begeistert in alter Stärke

Sand. In einem Nachholspiel der Fußball-Verbandsliga behielt der SSV Sand am Dienstag Abend auf der heimischen Höhe gegen den Mitverfolger TSV Rothwesten hochverdient mit 3:0 (2:0) die Nase vorne.

Der SSV festigte damit den zur Relegation Richtung Hessenliga berechtigenden zweiten Tabellenplatz.

Die einheimischen Fans unter den rund 200 Zuschauer brauchten ihr Kommen nicht zu bereuen. Denn sie bekamen von ihrer Elf taktisch, kämpferisch und spielerisch wohl das beste Spiel nach der Winterpause geboten, wobei die Gäste von Coach Taylan Bilecen aber keineswegs enttäuschten, sondern den Platzherren über weite Strecken auf Augenhöhe begegneten.

Und Rothwesten hätte mit seinen „Kontern der langen Bälle“ durchaus auch in Führung gehen können. Ein Distanzschuss von Kristian Noja (10.) strich nur knapp am Ziel vorbei, den zweiten TSV-Gewaltschuss von Alexander George (25.) drehte SSV-Schlussmann Johannes Schmeer gerade noch so mit den Fingerkuppen um die Metallstange. Aber auch sein Gegenüber Max Annemüller hielt gegen Pascal Itter oder Jan-Philipp Schmidt wie der Teufel. Glück hatte der TSV-Keeper, dass Simon Bernhardt (38.) nur die Querlatte traf.

Dann aber ging es Schlag auf Schlag. Einen feinen Spielzug schloss Daniel Wagner (39.) mit dem 1:0 ab, 60 Sekunden später spielte Wagner den Ball in den Lauf von Lukas Knigge (41.), der sich dafür mit dem 2:0 bedankte.

Auch nach dem Seitenwechsel schenkten sich beide Mannschaften nichts, die Mehrzahl der Chancen erarbeiteten sich jedoch die Platzherren. Doch nur eine davon konnte Daniel Wagner (58.) im zweiten Anlauf, seinen ersten Schuss konnte TSV-Torwart Annemüller noch abklatschen, zum 3:0 verwerten.