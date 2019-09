3:2 - Hönebach besiegt auch Festspielstadt

Verbissene Duelle: Die Hönebacher (in Schwarz) und ihre Gäste aus Bad Hersfeld lieferten sich einen packenden Kampf, der in den Schlussminuten eine dramatische Wende nahm.

Im Spitzenspiel der Fußball-Kreisoberliga bezwang Tabellenführer ESV Hönebach die SG Festspielstadt/SVA/SpV. Hersfeld mit 3:2 (1:0).

Hönebach – Während der ESV unangetastet an der Tabellenspitze thront, rutschte die SG damit auf den siebtenTabellenplatz ab. Entschieden wurde das Duell erst in den Schlussminuten, als zweimal Marcel Katzmann aus einem 1:2 noch ein 3:2 für die Gastgeber machte.

Es war von Anfang an ein zähes Ringen. Beide Teams waren zuallererst auf das Verhindern von Gegentoren bedacht. Aufregung gab es erst in der 15. Minute, als Marcel Katzmann einen Fallrückzieher nicht platzieren konnte. Vier Minuten später zirkelte Marius Zilch ein Hereingabe auf Patrick Störl, doch der flog am Leder vorbei. Im Gegenzug rutschte Emmanuel Crawford die Kugel vom Schlappen (20.).

Es folgte ein erhebliche Schwächung für den ESV: Moritz Herbig zerrte sich den Oberschenkel nach einem Sprintduell mit Crawford und musste ausgewechselt werden (23.). Doch die Gastgeber erarbeiteten sich jetzt Feldvorteile. es dauerte allerdings, bis sie sie nutzten. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte wurde Marius Zilch im Strafraum gelegt, den fälligen Strafstoß verwandelte Fabian Budesheim sicher zum 1:0 (45+2).

Auch nach Wiederbeginn baute der ESV zuerst Druck auf, konnte ihn aber nicht halten, und die Hersfelder wurden immer spielbestimmender. Sie kamen, wieder durch einen Standard, zum 1:1 (58.). Crawford enteilte in die Abwehrschnittstelle, wurde gefoult, und Tim Emmerich verwandelte vom Punkt sicher zum 1:1.

Das Spiel verlangsamte sich hiernach. Doch die SG wachte zuerst wieder auf. Marcel Katzmann verlor die Kugel im Mittelfeld, Emmanuel Crawford erhielt das Leder, ließ einen Gegenspieler aussteigen und hämmerte es unter die Latte (78.) zum 1:2 für die Gäste.

Doch fünf Minuten später machte Marcel Katzmann seinen Fehler wieder gut. Nach einem Kunze-Freistoß hielt er seinen Schädel hin, und es stand 2:2 (83.). Und gegen Ende der Partie bekam Hönebach sogar noch einmal die zweite Luft. Obwohl Andreas Rakk mit seinem Direktschuss haarscharf das Ziel verfehlte (90.), fiel auf der Gegenseite das Last-Minute-Tor. Nach einem Freistoß spielte sich Marcel Katzmann im Strafraum frei und knallte das Leder unter den Torbalken (90.+2) zum 3:2. Kurz zuvor hatte SG-Spieler Tim Emmerich die Gelb-Rote Karte gesehen (90.+1). Mit dem Tor kam auch der Schlusspfiff des souverän leitenden Schiedsrichters Erik Wallberg.

ESV:N. Katzmann – Herbig (23. Kleinschmidt), Morgun, Ehmer, Bommer, Störl, Zilch (81. Schellhas), Wollenhaupt, M. Katzmann, Budesheim, Kunze SG:Brunner – Oezbek, Schuhmann, Hennighausen, P. Prokopenko, Emmerich, Pepik (73. Hofmann), Kostadinov, Crawford (80. R. Prokopenko), Rakk, Müller-Siebert SR:Wallberg (Rothemann), Z: 160 Tore:1:0 Budesheim (45+2, FE), 1:1 Emmerich (58. FE), 1:2 Crawford (78.), 2:2 M.Katzmann (83.), 3:2 M.Katzmann (90+2)

VON BURGHARD HAUPTMANN