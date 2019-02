32 Spiele Sperre, Platzverbot und saftige Geldstrafen

Ronshausen – Insgesamt 32 Spiele Sperre, Geldstrafen und Platzverbot gab es für Fußballer der SG Heenes/Kalkobes.

Und zwar für die tumultartigen Szenen beim Hallenfußballturnier um den ReserveCup in Ransbach erhielten die betroffenen Spieler des A-Ligisten SG Heenes/Kalkobes jetzt die Quittung vor dem Rechtsausschuss.

Vorrangig ging es dem Regionalsportgericht, das am Montagabend unter Leitung von Horst Holl (Rotenburg) sowie den Beisitzern Jörg Dehler (Sargenzell) und Rainer Gleim (Bebra) in der Gaststätte Zur Krone in Ronshausen tagte, um die „Erstürmung“ der Turnierleitung, die in Ransbach auf einem Turm über dem Hallenboden residiert.

Nach dem Spielabbruch des Zwischenrundenspiels zwischen der erst im vergangenen Jahr gegründeten Hersfelder SG sowie dem Rasdorfer SC waren drei Akteure der SG Heenes/Kalkobes über die Tribüne und dann noch über eine rund 1,30 Meter hohe Brüstung geklettert – der Sachverhalt war unstrittig. „Eine äußerst sportliche Leistung und nicht gerade in friedlicher Absicht“, wie Horst Holl aus Fotos ablas, die dem Sportgericht vorlagen. „Wir hätten das nicht tun dürfen“, gab das Trio kleinlaut in der Verhandlung zu, die rund zweieinhalb Stunden dauerte. Sie beteuerten, dass außer „einem bisschen Geschubse“ nichts gewesen sei. Alle drei entschuldigten sich für ihr Verhalten.

Beim Urteil orientierte sich das Gericht aber dann an den Aussagen von Rasdorfern sowie Schiedsrichter Christopher Zier (Ransbach), der zusätzlich ein „zweimaliges Schlagen“ eines Heenesers Akteurs gesehen haben will. Die Rasdorfer beschrieben die drei beim Sturm als sehr erregt: „Sie wollten abräumen, die Fetzen sind geflogen.“

Auslöser für die Ausschreitungen war zum einen ein Disput mit dem Schiedsgericht, weil die Zeit bei einer Unterbrechung nicht angehalten worden war.

Zum anderen aber auch eine Rote Karte wegen einer Tätlichkeit gegenüber Schiri Zier. Ein weiterer Spieler der SG Heenes/Kalkobes hatte Christopher Zier geschubst, ohne dass dieser stürzte. Von diesem Spieler, der aus beruflichem Grund nicht anwesend sein konnte, las Holl eine wortreiche Stellungnahme vor.

In dem Schreiben räumte er Zier eine Mitschuld ein, weil der beispielsweise in Spielen zuvor bei Grätschen kaum eingeschritten sei. Für sein unsportliches Verhalten muss der Spieler eine Sperre von zwölf Pflichtspielen absitzen. Zwei der „Turmstürmer“ wurden für zehn Spiele bis zum 6. Mai gesperrt, einer erhielt zwei Monate Platzverbot sowie eine Geldstrafe in Höhe von 100 Euro.

Auf die SG kommen weitere 100 Euro Strafen hinzu sowie die Kosten des Verfahrens, bei dem fast 15 Zeugen gehört wurden. Ausrichter Ransbach erhielt zur Auflage, im kommenden Jahr dementsprechend gekennzeichnete Platzordner zu stellen.

Das Gericht hielt aber den Heeneser und Kalkobeser Verantwortlichen zugute, dass sie im Vorfeld aktiv bei der Aufarbeitung mitgewirkt hatten.

VON HARTMUT WENZEL