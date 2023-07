38 Tore bedeuten Bestmarke für Sönke Wenzel

Magisch angezogen: Wieder einmal ist ein Ball zu Sönke Wenzel durchgekommen, und er verwandelt ihn zu einem weiteren Treffer.

In der abgelaufenen Saison war er der überragende Torjäger der 2. Fußball-Kreisklasse: In 24 Saisonspielen traf Jahn Hemelns Sönke Wenzel 38-Mal – eine Traumquote! Und das Schönste für den Verein: Der 23-Jährige bleibt ihm treu.

Hemeln – „Wir werden definitiv in Hemeln bleiben“, spricht Sönke Wenzel gleich mal für seinen Bruder Wilko (29) mit, der beim TSV die rechte Außenbahn beackert. Beide kamen von der SG Reinhardshagen, wo sie seit Jugendtagen dem Ball nachgejagt waren. Nicht zuletzt die Flankenläufe seines Bruders sind für die hohe Trefferzahl verantwortlich. „Mit ihm verstehe ich mich auf dem Platz eigentlich blind“, sagt Sönke.

Vor knapp fünf Jahren kam er nach Hemeln. Seitdem schauen seine Großeltern, die in Hemeln wohnen, jedes Mal live vor Ort zu. Und da gab es einiges zu bestaunen. Allerdings: Sein bestes Saisonspiel zu benennen, fällt ihm schwer. Sogar die acht (!) Treffer beim völlig verrückten 19:5-Sieg gegen die Groner Zweite würde er nicht als herausragend bezeichnen. Dafür habe der schwache Gegner an jenem Tag zu viel mitgeholfen. „Am besten lief es für mich gleich im ersten Saisonspiel gegen Sparta Göttingen, als wir 4:3 gewonnen haben, ich alle Hemelner Tore erzielte und das entscheidende eine Minute vor dem Abpfiff fiel.“ Nicht nur an diesem Freitagabend war der Jubel unter den zahlreichen Zuschauern auf dem Lohberg groß gewesen.

„Man muss als Stürmer immer daran glauben, dass der Ball einem noch mal vor die Füße fällt; und das ist bei mir in der vergangenen Saison einfach sehr oft der Fall gewesen“, freut sich Wenzel, der beruflich neuerdings Hauptamtsleiter der Gemeinde Reinhardshagen ist und sich dort vor allem mit Personalfragen beschäftigt.

Sönke Wenzel gibt seinen Gegenspielern dank einer soliden Technik, guter Grundschnelligkeit, einem harten Schuss und einem nicht erlernbaren Torriecher das Nachsehen. „Aber vor allem wissen meine Mitspieler ganz genau, wann ich wohin laufe; dass dann auch der Abschluss stimmen muss, ist logisch“, so der 1,76 Meter große Stürmer, der in seiner Freizeit auch gern mal Tennis oder Darts spielt.

Seine 38 Tore haben ihn selbst etwas überrascht. Schließlich stellten sie für ihn seit Jugendtagen eine absolute Bestmarke dar. Allerdings bleibt er bescheiden und meint nur: „Das ist schon ganz gut. Vor allem, weil ich gar nicht alle Spiele mitgemacht habe.“ Über einen solchen Knipser dürfte sich nicht nur der neue TSV-Trainer Daniel Wenzel freuen. Der 27-Jährige, der wie berichtet von der Reinhardshäger Zweiten über die Weser wechselte, ist zugleich der Cousin des Torjägers. Warum es trotz der Trefferflut nur zu Platz fünf für die Hemelner reichte, scheint klar: Auf der anderen Seite des Platzes – in der Defensive – haperte es gewaltig (Tordifferenz: 91:62).

Allerdings ist so auch der Ehrgeiz auf hohem Niveau geblieben. „Ich möchte schon noch einmal versuchen, mit dem TSV Jahn Hemeln in die 1. Kreisklasse aufzusteigen“, sagt Sönke Wenzel. Voraussichtlich am 17. Juli kann er sein Können erneut unter Beweis stellen. Dann soll der TSV Jahn sein erstes Testspiel gegen Windrad Kassel austragen. Und ab dem 13. August dürften dann wieder die Gegner in der 2. Kreisklasse vor Sönke Wenzel zittern. (Manuel Brandenstein)