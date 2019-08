A-Jugend des VfL Kassel nahm an HNA- Yogasommer teil 

Yogasommer in der Halle beim TC 31 mit Fußball A-Jugend vom VFL Kassel Hintere Reihe von links: Joshua Wanduch, Mika Schneider, Justin Conrad, Nick Spangenberg, Pierre Kühne, Max Trailing, Robin Haase, Dennis Witton, Felix Haag, Ali-Reza Nazeri und Justin Braul Knieend von links: Djordy Schulz, Luka Jozanovic, Felix Hegmann, Alessandro Vizza, Erik Strube und Paul Greiner Stehend neben Yogalehrer: Marko Trogrlic

Kassel. Yogamatte statt Stollenschuhe - das hieß es für 20 Kicker der A-Jugend des VfL Kassel. Sie nahmen am HNA-Yogasommer teil.

Auf einer Yoga-Matte hatten sie vorher noch nie gestanden.

Sichtlich gespannt auf die Einheit unter Yogalehrer Timo Wilmesmeier waren die Spieler, als sie in der Halle ihre bunten Matten ausbreiteten und darauf Platz nahmen. „Fußball und Yoga, wie passt das zusammen?“, dürften sich die Jugendlichen gedacht haben. „Ich habe überhaupt keine Erwartungen, aber ich denke, dass wir Neues über unseren Körper lernen werden“, sagte Torwart Joshua Wanduch vor der Einheit. „Ich glaube, dass es anstrengender ist, als man glaubt“, äußerte sich Stürmer Marko Trogakz. Mika Schneider fand es „spannend, Yoga mit Fußball zu verbinden.“ Trogrlic freute sich ebenfalls auf eine spannende, anstrengende Stunde.

Robert Franke, Trainer der Kirchditmolder A-Jugend, war im vergangenen Jahr zum ersten Mal mit Yoga in Berührung gekommen. Mit mit seiner ehemaligen Mannschaft, der A-Jugend des OSC Vellmar, die er bis zum Sommer trainierte, absolvierte er eine Einheit. Nun wollte er seinen „neuen Jungs“ nach all den Trainingsstunden auf dem Fußballplatz Abwechslung bieten.

+ Robert Franke, Trainer der A-Jugend © Wolfgang Bauscher

„Yoga trainiert eine ganz andere Beweglichkeit und es spricht Muskelgruppen an, die wir sonst nicht trainieren“, erklärt Franke.

´Die Kasseler Nachwuchsmannschaft befindet sich in den letzten Zügen der Vorbereitung, Nach der Einheit ging es für sie ins Trainingslager nach Brilon. In dieser Phase funktioniere Yoga optimal als Regenerationsmaßnahme, erklärt Franke. Im koordinativen Bereich werde im Fußball häufig zu wenig getan, damit müsse man so früh wie möglich anfangen.

Während der Einheit erklärte Trainer Trogrlic den Fußballern dann, was Yoga ihnen bringt. Nicht umsonst haftet Fußballern das Vorurteil an, ungelenkig zu sein. „Es hilft euch, den eigenen Körper bewusster wahrzunehmen“, so Trogrlic. Außerdem beuge es Verletzungen vor – auch für die anderen Teilnehmer, aber besonders für die jungen Fußballer – ein wichtiger Aspekt.

Als Trogrlic Übungen wie den Krieger, den Vierbeiner oder den herabschraubenden Hund ansagt, machen die Fußballer fleißig mit. Zwischen all den erfahrenen Yoga-Teilnehmern und Neulingen fallen sie am Ende nur wegen ihren weißen Fußballtrikots auf. Und vielleicht kommt der ein oder andere ja wieder zum Yoga-Sommer.