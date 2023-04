Abstiegsbedroht in der Gruppenliga: Quo vadis, MFV?

Von: Gerd Brehm

Unter Druck: Routinier Markus Kurka und der MFV müssen gegen Türkgücü liefern. © Pressebilder Hahn

Schwacher Start, bemerkenswerte Steigerung, krasser Abfall. Derzeit nimmt sich der Gruppenligist Melsunger FV mal wieder eine Auszeit vom erfolgreichen Fußball und präsentiert in diesem Jahr die folgende Bilanz: Fünf Spiele, ein Sieg, vier Niederlagen. Noch rangiert der Tabellenzwölfte knapp vor den Abstiegsplätzen.

Melsungen – Aber der Druck wächst, zumal auch das kommende Spiel kein leichtes wird. Der SV Türkgücü Kassel sah zwar lange wie ein sicherer Absteiger aus, kommt nun aber mit der Empfehlung eines 9:1-Erfolgs gegen den TSV Zierenberg nach Melsungen (So. 15 Uhr, Freundschaftsinsel).

Wie kann es sein, dass der 115 Jahre alte MFV, der einst zum Inventar der Verbandsliga zählte, sich nun im freien Fall Richtung Kreisoberliga befindet? Sascha Beetz bemängelt das Auslassen klarster Torchancen und benennt zudem die gravierendsten taktischen Defizite. „Manchmal war die Defensive so schlecht gestaffelt, dass wir unsere Gegner zum Tore schießen geradezu eingeladen haben“, ärgert sich der Trainer, der zu allem Überfluss derzeit auch noch auf seinen besten Akteur verzichten muss. Ivan Durdek macht Urlaub.

Präsident kritisiert Mannschaft

Auch Nils Weigand kritisiert die Mannschaft. „Ich habe das Gefühl, dass nicht alle Spieler verstanden haben, dass wir uns im Abstiegskampf befinden“, moniert der Präsident, der in dieser prekären Situation gern mehr Spieler im Kader hätte, die die Ärmel hochkrempeln. „Der Klassenerhalt ist nur mit bedingungslosem Einsatz zu schaffen“, sagt Weigand.

Nun geht es darum, diese Forderung schon am Sonntag umzusetzen, denn spielerisch ist wohl selbst der Tabellenvorletzte den Bartenwetzern überlegen. Sehr spät, aber vermutlich gerade noch rechtzeitig, erkannten die Kasseler, dass der ursprüngliche Kader überfordert war und wurden in der Winterpause tätig. Spektakulär waren vor allem zwei Rückholaktionen, denn Yunus Ulas (Anadoluspor) und Emre Bicer (TSG Sandershausen) waren noch in der jüngeren Vergangenheit Leistungsträger beim SV Türkgücü. Robert Sattorov (KSV Hessen II), Marcos Brandao Bello (TuSpo Rengershausen) und Youssef Nasr (AFC Kassel) ergänzen das Team. (von Gerd Brehm)