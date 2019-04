Abstiegsderby: Heinebach gegen Rotenburg

Eine Szene aus dem ersten Duell in Rotenburg: Das gewannen die Heinebacher 3:1. Hier klärt ihr Torhüter Fabio Witzke (rechts) vor Steffen Kanngießer.

In der Fußball-Kreisoberliga kommt es zu einem wichtigen Duell im Tabellenkeller.

Heinebach/Rotenburg – Ein spannendes Derby in der Fußball-Kreisoberliga erwartet die Zuschauer am Sonntag ab 15 Uhr auf der Heinebacher Günther-Klose-Kampfbahn. Dort empfängt die SG Heinebach/Osterbach den Vorletzten, die SG Rotenburg/Lispenhausen.

Für beide Teams geht es um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Der Heimelf winkt bei einem Dreier erstmals seit zehn Spieltagen ein Nichtabstiegsplatz, vorausgesetzt, der SV Niederjossa verliert in Dittlofrod.

„Wir haben in den 90 Minuten die größeren Spielanteile besessen, und wir haben nach dem Rückstand an uns geglaubt. Deshalb haben wir verdient gewonnen“, analysiert Heinebachs Trainer Martin Köthe den jüngsten 3:2-Erfolg in Mecklar.

Der zweite Sieg nach der Winterpause ist darauf zurückführen, dass einige Verletzte wieder fit sind, aber auch auf die Neuzugänge Szablocs Szaraz, Janos Gal und Laszlo Kolompar. Szaraz und Gal haben beim 3:2 getroffen. „Alle drei haben sich nahtlos eingefügt“, sagt ihr Trainer.

Dass das Training immer gut besucht ist, trage ebenfalls Früchte. Ins anstehende Derby könne seine Elf mit breiter Brust gehen, sagt Köthe, der von einer schweren Aufgabe spricht. „In André Köthe haben die Rotenburger einen Spieler, der die Mannschaft mitreißen kann, in Steffen Kanngießer einen Torjäger, der immer für einen Treffer gut ist. Außerdem werden sie alles ausgraben, was man hat, um die Punkte mitzunehmen“, warnt der Coach der Alheimer vor den Gästen.

Sein Torhüter Jan Niklas Richter wird nach seinem Skiunfall (Schlüsselbeinbruch) wie auch Dominic Krause (Knieprobleme) noch länger ausfallen. Dagegen werden Stefan Winter und Marcel Stöcker wieder zum Kader stoßen.

Für die SG Rotenburg/Lisenhausen geht es nicht nur darum, die Niederlage aus der Vorsaison wettzumachen, sondern nicht schon frühzeitig den Anschluss zumindest auf den Relegationsplatz zu verlieren. Bei fünf Punkten auf Heinebach, das zudem noch ein Spiel weniger absolviert hat, wird das eh schwer genug.

„Die Rasdorfer waren schwer zu bespielen, die haben gefightet bis zum Schluss, wobei sowohl wir als auch der SC noch den Siegtreffer hätten machen können“, blickt Trainer Sandro Mohr mit gemischten Gefühlen auf das Remis vom vergangenen Sonntag - zumal die Siege von Haunetal und Heinebach die Freude über den Punktgewinn trübten.

Zudem hinterlassen die zahlreichen Ausfälle - derzeit sind Maximilian Weber, Daniel Sondermann, Linus Rudolph und Niclas Schögin zu ersetzen - deutliche Spuren. Immerhin kehrt Julian von Kintzel am Sonntag wieder ins Team zurück. Sandro Seidenstricker wird wegen seiner Rotsperre noch zweimal fehlen.

„Wir gucken nach vorne, wollen auf keinen Fall verlieren und werden alles geben“, gibt sich Mohr trotz der prekären Situation zuversichtlich. Er weiß aber auch, dass noch viele schwere Aufgaben vor seiner Elf liegen, zum Beispiel die Derbys gegen Bebra, Hönebach und Weiterode. „In der Hinrunde ist uns gegen Heinebach wenig gelungen. Es war eines unserer schlechtesten Spiele. Das wollen wir jetzt besser machen“, sagt Sandro Mohr.

VON THOMAS BECKER