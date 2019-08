Acht Teams kämpfen um den Titel

Schnell in Tritt kommen: Die Kapitäne Ullrich Siewert vom TSV Rothwesten (links) und Marius Ehlert vom SV Kaufungen treffen auch in der kommenden Saison in der Gruppenliga aufeinander.

Für die heimischen Fußball-Gruppenligisten ist es am Wochenende soweit: Sie starten in die Saison. Wir werfen einen Blick auf die neue Spielzeit und wagen fünf Prognosen.

1. Die Titelkämpfe werden spannend wie nie. Das ist wohl ein Novum. Vor Beginn der Spielzeit gibt es in der Gruppe 2 gleich acht Teams, denen der Gewinn der Meisterschaft zuzutrauen ist. Allen voran die Aufsteiger BC Sport und der Lichtenauer FV, die durch das Sponsoring von Gerhard Klapp über namhafte Spieler verfügen. Auch die Verbandsliga-Absteiger Tuspo Grebenstein, FSV Dörnberg und der SV Kaufungen zählen zum Kreis der Favoriten. Nicht vergessen werden darf der letztjährige Dritte, FSV Wolfhagen, sowie der Vierte TSV Rothwesten. Und dann gibt es da noch einen Geheimfavoriten: Die SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach, Fünfter der Vorsaison, hat aufgerüstet.

In der Gruppe 1 gehen die Experten von einem Dreikampf zwischen den beiden Absteigern 1. FC Schwalmstadt und Eintracht Baunatal sowie dem TSV Wabern aus.

2.Es ist die stärkste Gruppenliga aller Zeiten.Allein acht Mannschaften werden als aussichtsreiche Titelkandidaten genannt. Schien es in den vorigen Spielzeiten gelegentlich, als wolle nicht jede Spitzenmannschaft wirklich nach oben, so besteht diesmal an den Ambitionen vieler aus dem Oktett kein Zweifel. Die restlichen acht Teams geben als Saisonziel das gesicherte Mittelfeld an. Mathematisch gesehen können dieses nicht alle erreichen.

3.Timo Wiegand wird erneut Torschützenkönig. In der vorigen Spielzeit sorgte Timo Wiegand, der Stürmer des FSV Wolfhagen, für Furore. Er sicherte sich mit 41 Treffern die Torjägerkanone. Mit dieser Ausbeute gilt er auch diesmal als Favorit. Zu seine Konkurrenten werden der Vollmarshäuser Tim Henning und der Sportianer Dennis Salioski gezählt.

In Gruppe 1 hat der letztjährige Torschützenkönig Fabian Korell (Wabern, 26 Tore) mit dem Baunataler Niels Willer echte Konkurrenz bekommen. Willer gewann den Wettbewerb in den Spielzeiten 15/16 (43 Tore) und 17/18 (30 Tore).

4. Eintracht Baunatal hat in den Derbys die Nase vorn. In der Gruppe 1 gibt es in dieser Saison eine Premiere. Eintracht Baunatal und Aufsteiger TSV Hertingshausen treten zum ersten Mal in einem Pflichtspiel gegeneinander an. Wer in den Baunataler Derbys die Nase vorn haben wird, dürfte nicht schwer vorherzusagen sein: die Eintracht. Wegen der Erfahrung und der Qualität des Kaders sind die Großenritter favorisiert.

5.Die Aufsteiger steigen diesmal nicht ab.Die üblichen Fahrstuhlmannschaften, die mal auf- und mal absteigen, sind vor allem in der Gruppe 2 in der kommenden Spielzeit nicht dabei. Diesmal ist es vielmehr so, dass mit BC Sport und Lichtenau zwei Aufsteiger gleich wieder zum Favoritenkreis gehören. Der TSV Zierenberg, für den die Gruppe 2 Neuland ist, ist der Aufsteiger, der wohl am ehesten in Abstiegsgefahr geraten wird. Der TSV Hertingshausen in Gruppe 1 sollte hingegen sicher drinbleiben.