2:0 – alles in Ordnung: TuSpo Mengeringhausen besiegt überraschend Eintracht Baunatal

Teilen

Vorbereiter und Torschütze war TuSpo-Spieler Tim Sommer, hier im Duell gegen Louis Behler (Baunatal/r.). © Artur Schöneburg

Der TuSpoMengeringhausen weiß inzwischen wie man Spiele in der Gruppenliga gewinnt, auch gegen vermeintlich Stärkere. Und dazu zählt natürlich Eintracht Baunatal.

Mengeringhausen – Doch die Mannschaft von Trainer Oliver Hintschich bezwang den Tabellenzweiten gestern mit 2:0 (0:0). Einen Teil des Erfolgsgeheimnisses lüftet der Coach selbst: „Wenn wir gegen Mannschaften spielen, die gut ihre Ordnung halten, dann halten wir unsere Ordnung auch besser.“

Natürlich half es dem TuSpo, dass die Baunataler auf diesem Holpergrün ihre technischen Vorteile nicht gut ausspielen konnten. Doch es war keineswegs ein unverdienter Sieg der Mengeringhäuser, die ihrem Gegner den Siegeswillen und den Kampf um jeden Meter Boden voraus hatten. Sogar der Baunataler Trainer Friedhelm Janusch hatte auf die Frage, ob heute auch die bessere Mannschaft gewonnen habe, nur ein verlegenes „ich weiß nicht“ parat und keine Verneinung. „Wir sind leider viel zu spät aufgewacht.“

Torchancen lange Zeit Mangelware

Die Partie begann so, wie eine Nullnummer aussieht, keine Mannschaft erspielte in den ersten 30 Minuten nennenswerte Torchancen heraus, nur nach Freistößen und Eckbällen kam immer mal so etwas wie Gefahr auf.

Beide Teams agierten oft mit langen Bällen, die meist aber zu lang waren und daher ins Leere liefen. Der TuSpo hatte die erste gute Chance durch Pascal Löhndorf, der eine Hereingabe von links mit einem Luftloch wegen eines Platzfehlers abschloss, danach erzielte er ein Abseitstor. Kurz vor der Pause vergab Sven Schwedes innerhalb von einer Minute zwei gute Gelegenheiten zur Pausenführung, eine nach einem Freistoß und die zweite nach einer Ecke.

Zwei schnelle Tore nach der Halbzeit

Nach dem Wechsel machten es die TuSpo-Kicker besser. Nach schöner Vorarbeit und der Hereingabe von Tim Sommer hatte Dominik Lüdtke in der 53. Minute mit seinem Schuss Glück, dass der haltbare Ball durch eine unglückliche Torwartleistung über die Linie rollte.

Wer nun einen Sturmlauf der Baunataler erwartet hatte, der musste sich noch eine Viertelstunde gedulden. Den verhinderten die TuSpo-Spieler aber auch immer wieder selbst, weil sie gut die Ordnung hielten, immer wieder konzentriert das Zentrum schlossen und in den Zweikämpfen giftig und unangenehm waren. Den Lohn für diese kämpferisch starke Leistung fuhren sie in der 58. Minute ein. Giulian Brauns Weitschuss konnte der Torwart nur abklatschen und Tim Sommer sagte beim Abstauben Dankeschön.

Erst ein Viertelstunde vor Schluss reichte es den Baunatalern mit ihrer mageren Darbietung, plötzlich schalteten sie auf ein druckvolleres und genaueres Passspiel um und brachten den TuSpo damit mehrmals im eigenen Strafraum ins Schwimmen. Aber mehr als je einmal Pfosten und Latte sprang nicht mehr dabei heraus. rsm