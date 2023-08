Altenlotheim siegt sich in Mengeringhausen an die Tabellenspitze

Von: Gerhard Menkel

Wange an Ball: Kristof Künzel, Mengeringhausens Neuzugang, und Christian Schmid (Altenlotheim) im Zweikampf, links Torben Garthe vom TSV. © Artur Worobiow

Klar, das erste Gegentor der Saison ärgerte Robin Wissemann. Ein bisschen. Mehr als ein Schönheitsfleck ist es in der kraftstrotzenden Startbilanz des TSV Altenlotheim nicht.

Mengeringhausen - Mit dem 4:1 (2:0) beim TuSpo Mengeringhausen legten die Oberbach-Fußballer den vierten Saisonsieg in der Gruppenliga vor und schoben sich in der Tabelle nach ganz vorn. Die unterlegenen Grün-Weißen, mit Trauerflor zum Gedenken an ihr verstorbenes verdienstvolles Mitglied Günther Magnus, bleiben dagegen mit ihren zwei Punkten erst mal am Grund des Rankings. Sie steigerten sich im Vergleich zum 1:5 von Friedrichstein zwar und schienen eine Zeit lang auf Remiskurs. Das 1:3 zog ihnen dann aber den Stecker.

Natürlich, den Gastgebern fehlte eine Handvoll Stammspieler. Ob sie deshalb so schwer in die Gänge kamen? Altenlotheim spielte von Beginn an konzentrierter, zweikampfstärker und gefährlicher. Der TuSpo hatte trotz Fünferkette Probleme in der Abwehr. „Die Tore haben wir denen ja quasi geschenkt“, fand Trainer Stefan Krohne.

Das frühe 1:0 des TSV leitete Dominik Finke von der rechten Seite aus ein. Seine Flanke wehrte der TuSpo schlecht ab, Torben Garthe traf mit dem zweiten Ball (9.). Die Gäste attackierten früh und zwangen Mengeringhausen zu Fehlern. Hendrik Wickert verpasste mit einem Heber das schnelle 2:0, dann klärte Yannic Weiß kurz vor der Linie den Ball von Garthe (13.). „In der ersten Halbzeit müssen wir wahrscheinlich ein Törchen mehr machen“, fand Spielertrainer Wissemann.

Ihm selbst gelang das 2:0, als er Martin Grebes Flanke mit der Brust annehmen konnte, Daniel Sinemus ins Leere laufen ließ und Moritz Föll überwand (35.). „Wir sind nicht richtig hingegangen“, klagte TuSpo-Trainer Krohne.

Foulelfmeter? TuSpo reklamiert vergeblich

Dann der beste Angriff der Gastgeber: Max Jakobschak legte den Ball ganz weich in den Lauf von Nils Steffen, der stürmte in den Strafraum – und wurde vom herausstürzenden TSV-Keeper Manuel Mitze zu Fall gebracht. Elfmeter? Schiedsrichterin Carolin Lotz fand, gegen alle Proteste der Grün-Weißen, nicht (42.).

Steffen musste verletzt raus, Föll verhinderte mit den Fingerspitzen das 0:3 bei Grebes Freistoß (45.). Nach der Pause jedoch sah das alles anders aus. Der TuSpo, bei dem sich Neuzugang Kristof Künzel nun öfter in die Angriffe einschaltete, wurde stärker.

„Wenn wir das gemacht haben, was wir uns vorgenommen haben, hat es funktioniert“, sagte Krohne. Den Anschlusstreffer gegen die nun behäbigen Gäste fand selbst Wissemann verdient: „Wir haben wohl gedacht, es läuft von selbst.“

Das Tor hatte sich angedeutet, nachdem David Föll auf Vorlage von Tim Sommer nur den Innenpfosten getroffen hatte (55.). Drei Minuten später setzte sich Jakobschak stark gegen zwei Gegenspieler durch, seine Hereingabe verwertete Sommer aus fünf, sechs Metern freistehend.

Zwei Eckbälle von Schmid, zwei Tore für die Gäste

Am Ende war es ein Hallo-wach-Tor für den TSV, der wieder mehr unternahm. Und Erfolg aus Standards zog. Mit einem seiner gefährlichen Eckbälle fand Christian Schmid am langen Pfosten Wissemann, der zum 3:1 für seine Farben einnickte (70.). Dem TuSpo war der Stecker gezogen. Dass Schmid einen Handelfmeter an den Innenpfosten knallte (75.), war ein bisschen egal – ein Kopfball von Sascha von Drach (80.), wieder nach Ecke von Schmid, entschied der Partie.

„Wenn man auswärts 4:1 gewinnt, kann man nicht meckern“, meinte danach Robin Wissemann. Sein Kollege Krohne sagte: „Wir müssen wieder dahin kommen, dass wir den Ball laufen lassen und flachhalten. Dann bin ich guter Dinge, dass wir auch Ergebnisse erzielen.“