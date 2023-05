Am Ende jubelt Wolfsanger

Von: Frank Ziemke

Teilen

Feiertag auch auf den Rängen: Rund tausend Zuschauer sahen das Spitzenspiel am Sportplatz Auf den Stockwiesen. © Malmus, Pia

Am Ende steht Wolfsanger im großen Kreis. Die Meister müssen in die Mitte. Es wird laut. Danksagungen. Gesänge. Ein wenig Pyrotechnik. Dann geht die Aufstiegsparty richtig los.

In einem dramatischen Finale der Kreisoberliga hat der TSV Spitzenreiter und Gastgeber TSG Wilhelmshöhe Meisterschaft und direkten Aufstieg in die Gruppenliga noch entrissen. Vor knapp tausend Zuschauern, die für eine tolle Kulisse sorgten, sicherte ein Tor von Felix Haack in der dritten Minute der Nachspielzeit den Gästen den 2:1 (1:0)-Sieg.

Es war ein irrer Schlussakt, der mit dem 2:1 nicht einmal beendet war. Eine Minute nach dem Rückstand traf Wilhelmshöhes Torjäger Fabio Ohms nach einem Eckball per Kopf sogar noch die Latte. Da hätte es fast eine erneute Wende gegeben, wären die Gastgeber mit dem Unentschieden doch wieder auf Platz eins gesprungen.

Die Standards aber waren in diesem Showdown ein entscheidender Faktor für den Triumph der Gäste. Und damit zurück zum Anfang.

Dass etwas Besonderes ansteht, zeigt sich an den Stockwiesen weit vor dem Anpfiff. Die Sonne strahlt, immer mehr Zuschauer strömen zum Platz. Am Ende werden es rund Tausend sein, die diesem Endspiel um Platz eins einen würdigen Rahmen geben. „Das war heute etwas ganz Besonderes für den Verein“, wird TSG-Trainer Hüseyin Üstün später sagen. Da steht ihm die Enttäuschung nach dem bitteren Ende noch im Gesicht.

Seine Mannschaft, die im Hinspiel 6:1 triumphiert hatte, kommt schon nicht gut in das Spiel hinein. Wolfsanger ist wacher. Präsenter. Und früh zeigt sich, dass Standardsituationen heute ein Trumpf sind für die Gäste. Im Anschluss an einen Freistoß von Kapitän Rashid Haidari kommt Kristian Noja an der Strafraumgrenze zum Schuss. Der Ball senkt sich über Torhüter Florian Schlosser hinweg ins Netz. In der 13. Minute führt Wolfsanger 1:0. „Das hat uns natürlich in die Karten gespielt. Wir wollten sie kommen lassen und mit langen Bällen agieren“, sagt Haidari.

Der TSV, zuhause auf Kunstrasen spielend, hat in der Vorbereitung alles getan. „Wir haben sogar in der Hessenkampfbahn trainiert, um uns besser an das Spiel auf Rasen zu gewöhnen“, erzählt Trainer Taylan Bilecen. Sein Team kann aber nicht verhindern, dass die Gastgeber nach und nach besser ins Spiel kommen. Bis zur Pause springt dabei noch nichts Zählbares heraus.

Nach dem Wechsel aber geht es ganz schnell. Foul im Strafraum, Elfmeter TSG. Fabio Ohms tritt an. Wolfsangers Routinier im Tor, Alexander Bartuli, tut alles, ihn zu irritieren. Kassiert Gelb. Ist dann mit den Fingerspitzen am Ball. Aber Ohms verwandelt. Das 1:1 in der 48. Minute verändert alles.

Nun muss Wolfsanger kommen, Wilhelmshöhe kann kontern. Hat durch ein Solo des eingewechselten Rayan Abu-Hamdam das 2:1 auf dem Fuß (64.). Aber die Gäste haben vor allem bei Eckstößen die besseren Chancen. Kopfbälle von Noja, Leon Geib und Haack verfehlen knapp ihr Ziel. Bis die Nachspielzeit kommt. Bis Haack den Ball am hinteren Pfosten über die Linie drückt.

„Meine Arbeit ist getan. Es war eine schöne Zeit in Wolfsanger, die heute gekrönt wurde“, sagt der scheidende und sichtlich bewegte Bilecen. „Ich bin so stolz auf die Mannschaft, wie wir das hier noch gerockt haben“, freut sich Haidari, ehe er in den Kreis der Feiernden zurückkehrt.

Hüseyin Üstün hat zu diesem Zeitpunkt schon wieder Zuversicht gewonnen: „Ich bin mit Türkgücü zweimal in der Relegation aufgestiegen. Wir werden das auch mit Wilhelmshöhe schaffen.“

Wilhelmshöhe: Schlosser - Sippel, Viehmann, Koteliukh, Scharf (46. Abu-Hamdam) - Wirth (72. Gongnet), Arslan, Eisfeld (65. Lengemann), Nordsieck - Ohms, Müller

Wolfsanger: Bartuli - Grefenstein, Haidari, Geib, Nolte - Haack, Richter (83. Meier), Noja, Hegmann, Demaj (46. Krizanovic) - Salioski SR: Dervisi - Z: 1100

Tore: 0:1 Noja (13.), 1:1 Ohms (Foulelfmeter, 48.), 1:2 Haack (90.+3)