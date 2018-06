Am Sonntag gilt es für den Grebenstein

Grebenstein. Die Zeit des Wartens ist vorbei. Am Sonntag steigt der TuSpo Grebenstein in die Aufstiegsrunde zur Verbandsliga ein.

Seit Anfang Mai weiß der TuSpo Grebenstein, dass er um den Aufstieg in die Verbandsliga spielen wird. Seit er mit einem 4:0-Heimsieg über Türkgücü Kassel den zweiten Platz in der Gruppenliga festmachte, richtet sich das Augenmerk auf die Aufstiegsrunde.

Am Donnerstag pilgerte fast drei Viertel der Mannschaft von Grebenstein nach Wabern, um den kommenden Gegner in Augenschein zu nehmen. Wabern verlor das erste Spiel der Aufstiegsrunde gegen Thalau, den Vertreter der Fuldaer Gruppe mit 2:3 – und ist ist am Sonntag der erste Gegner des TuSpo.

„Wir haben ein richtig gutes Spiel gesehen“, sagte Hannes Drube vom TuSpo, dessen Einsatz am Sonntag offen ist. Er hatte sich vor vier Wochen den Zeh gebrochen.

„Spiel auf hohem Niveau“

Dass der Aufstieg ein harter Brocken werden wird, wurde den Grebensteinern in Wabern schnell klar. „Es war ein richtig gutes Spiel“, meinte Drube. Beide Mannschaften hätten auf einem „ausgesprochen hohen Niveau gespielt“. Beeindruckt habe ihn vor allem das Spieltempo, mit dem beide Teams in die Begegnung gingen – und das bei den hohen und drückenden Temperaturen. In den ersten 60 Minuten boten sich beide Mannschaften einen offenen Schlagabtausch. Dann ließ die Kondition bei den Gastgebern etwas nach. Thalau gewann verdient und wurde von den zahlreichen mitgereisten Fans frenetisch gefeiert.

Die Fans der Thalauer – das ist ohnehin ein Thema für sich. „Das war krass“, sagt Drube. „Die kamen mit drei Doppeldecker-Bussen und sind mit Trommeln ins Stadion eingezogen.“

Es war ein kleiner Vorgeschmack auf das, was den TuSpo am Mittwoch erwarten dürfte: Dann steigt das entscheidende Spiel um den Aufstieg, wenn Grebenstein um 19 Uhr in Wabern antreten muss. Vergangenes Jahr, als Thalau schon einmal Relegation spielte, waren über 2000 Zuschauer im Stadion.

So viele werden es am Sonntag in Grebenstein nicht werden, aber mit gut 500 rechnet man. Ihnen will der TuSpo nicht nur ein gutes, sondern auch ein erfolgreiches Spiel bieten. Und er will sich mit einem Sieg eine gute Ausgangslage für das Mittwochspiel verschaffen. Gewinnt er deutlich, würde in Thalau ein Remis reichen. Bei allen anderen Ergebnissen müsste in Thalau ein Sieg her.

Wenngleich die TuSpo-Verantwortlichen den Ball flach halten und damit eine zu große Erwartungshaltung bremsen, nach den Top-Spielen der vergangenen Wochen ist er leichter Favorit. Allerdings trifft er mit Wabern auf einen angeschlagenen Gegner, der unter dem Druck steht, auswärts gewinnen zu müssen, wenn er die theoretische Chance auf den Aufstieg wahren will. Der TuSpo hingegen kann abwarten. Doch ein verhaltenes Spiel ist die Sache der Grebensteiner nicht. Vor vier Wochen war die Ausgangslage ähnlich. Damals, beim Verfolger-Duell gegen Türkgücü hätte Grebenstein auch mit einem Remis gut leben können. Er gewann 4:0.

Heimrecht als Vorteil

„In dieser Runde gibt es keinen Favoriten“, wiegelt Drube nach dem Spiel in Wabern ab. „Da wird jedes Spiel knapp und der Ausgang hängt von der Tagesform ab“, hatte Trainer Valentin Plavcic schon vor dem Anpfiff in Wabern gesagt. Der Spielverlauf gab ihm recht. Doch einen Vorteil hat der TuSpo am Sonntag ab 16 Uhr: Heimrecht – und die Anfeuerung von mehreren hundert Fans.