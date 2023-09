Milloshaj und Springer treffen: KSV Baunatal gewinnt in Griesheim

Von: Pascal Spindler

Teilen

Jubel beim KSV Baunatal: Egli Milloshaj (3.v.l.), Torschütze in Griesheim, feiert mit (von links) Leon Recker, Leon Lindethal und Julian Berninger-Bosshammer. Das © zeigt sie beim Spiel gegen Türk Gücü Friedberg. Foto: Andreas Fischer

Der KSV Baunatal hat wichtige drei Zähler eingefahren, gewann beim SC Viktoria Griesheim 2:0.

Griesheim – Drei wichtige Punkte für die Hessenliga-Fußballer vom KSV Baunatal. Beim SC Viktoria Griesheim gewinnt das Team von Trainer Tobias Nebe am Sonntagnachmittag 2:0 (1:0), feiert durch Treffer von Neuzugang Egli Milloshaj und Jonas Springer im sechsten Spiel den zweiten Saisonsieg. Nach dem 2:2 am vergangenen Wochenende gegen den Titelanwärter FC Gießen ein weiterer Schritt in die richtige Richtung.

„Nach dem etwas holprigen Saisonstart und den Ergebnissen vom Samstag war es natürlich wichtig, dass wir in Griesheim einen Sieg holen. Wir wollten unbedingt den Anschluss ans obere Tabellendrittel halten. Das ist uns gelungen“, sagt Nebe nach den gewonnenen drei Punkten bei den Südhessen, die wieder mal hart erkämpft waren.

Erst kurz vor Abreise bekamen die Baunataler die Information, dass sie in Griesheim auf Kunstrasen spielen werden, weil die Stadt den angrenzenden Rasenplatz kurzfristig sperrte. „Das hat natürlich zusätzlich gestresst“, sagt Nebe, „spätestens in der zweiten Halbzeit wurde es dann ein richtiger Kunstrasen-Fight.“

Dabei machen es die Gastgeber den Baunatalern bereits im ersten Durchgang alles andere als einfach. Griesheim, in den ersten fünf Spielen nur einmal verloren, steht tief, lässt die VW-Städter spielen – und die müssen Lösungen finden. Vier Hochkaräter spielen sich die Baunataler im ersten Durchgang heraus: Leon Lindenthal scheitert aus guter Position, Julian Berninger-Bosshammer muss nach einer Ecke nur noch einköpfen, Leon Recker trifft die Latte. Aber immerhin einer trifft ins Netz: Milloshaj, vom OSC Vellmar gekommen, wird per Einwurf von Patrick Krengel bedient und köpft ein (38.). „Wir hätten zur Pause eigentlich 3:0, vielleicht auch 4:0 führen müssen“, sagt Nebe, der in der zweiten Halbzeit eine gegnerische Mannschaft sieht, die noch einmal alles nach vorne wirft.

„Es wurde dann deutlich hektischer, wir hatten keine Kontrolle mehr über das Spiel, haben alles, was Griesheim in die Richtung unseres Tores gebracht hat, gut wegverteidigt“, sagt Nebe. Wirklich gefährlich wird es für die Baunataler in dieser Phase deshalb nicht. Und kommt doch mal ein Ball aufs Gehäuse, ist der zuletzt noch rotgesperrte Torhüter Yannick Wilke auf dem Posten.

In der Schlussphase wird’s noch einmal hitzig. Berninger-Bosshammer fliegt mit Gelb-Rot vom Platz – bereits der vierte Feldverweis für die Baunataler in dieser Saison. „Er schießt aufs Tor, trifft dann unglücklich einen Gegenspieler. Ich weiß nicht, ob man da Gelb-Rot geben muss“, sagt Nebe, der dann allerdings nochmal jubeln kann: Wieder bringt Krengel den Ball in den Strafraum, Jonas Springer köpft ein (90.) – 2:0 und zugleich der Endstand, der wichtige drei Punkte bedeutet.

Von Pascal Spindler