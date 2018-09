Auf dem Weg an die Spitze

Die Regionalliga-Fußballerinnen des TSV Jahn Calden befinden sich auf der Gewinnerstraße.

Sie stehen als Aufsteiger auf Rang vier. Sie verloren noch kein Spiel. Sie gewannen vier von fünf Partien bei einem Unentschieden. Und am Sonntag können sie Tabellenführer der Regionalliga Süd werden. Leicht wird dies jedoch nicht. Denn die Fußballerinnen des TSV Jahn Calden gastieren beim ebenfalls ungeschlagenen Zweiten FC Forstern, wenige Kilometer östlich von München. Doch egal, wie das Duell endet: Der Ex-Zweitligist ist auf dem besten Weg, an frühere Erfolge anzuknüpfen.

„Wir sind einfach ein gut aufgestelltes Team, in dem die Mischung von Jung und Alt passt“, sagt Jil Ludwig. Als offensive Mittelfeldspielerin schoss sie bereits vier Tore und gehört zu den Erfahrenen im Kader. Einen weiteren Grund für den Erfolg sieht sie im Athletik-Training unter Udo Engelbrecht.

„Wenn das so mit uns weiterginge, wäre es natürlich schön. Aber wir hatten in Calden schon öfter eine gute Hinrunde und dann eine schlechte Rückserie“, sagt die 26-Jährige, die bereits für Bayer Leverkusen und Lok Leipzig in der Bundesliga antrat.

„Das läuft besser als gedacht“, ist auch Trainer Wolfgang Berndt angetan vom Erreichten. Zumal Jahn ohne die verletzten Johanna Hildebrandt und Fabienne Schlieper auskommen musste.

Torjägerin Hildebrandt steht kurz vor der Rückkehr, Schlieper wird erst im März wieder einsatzbereit sein. „Fabienne fehlt uns im zentralen Mittelfeld. Da müssen wir immer wieder kleine Schwächen kompensieren, weil wir mit Ball zwar bundesligareif sind, aber ohne Ball nur hessenligatauglich“, sagt Berndt. Es fehle an der erforderlichen Zweikampfstärke.

Andererseits verfügt der TSV in Marigona Zani über eine überdurchschnittliche Torhüterin und eine starke Dreier-Abwehrkette, in der Laurina Bock die entscheidende Rolle spielt. Dazu kommt der überragende Angriff mit Arlene Rühmer. Ein weiteres Pfund, mit dem Calden wuchert, ist der breite Kader. „Wir haben schon 19 Spielerinnen eingesetzt. Einen Leistungsabfall gab es kaum. Fast alle sind auf einem Niveau“, sagt Berndt.

Überrascht ist der Trainer, „dass einige Regionalligaformat zeigen, die ich vorher nicht auf der Rechnung hatte“. So genießen die Caldenerinnen den Moment und hoffen, dass er lange anhält. „Es kann aber auch sein, dass wir in Forstern und danach in Sand zweimal verlieren. Aber deswegen fallen wir nicht auseinander“, betont der Trainer. Zunächst aber wolle der TSV Jahn „das Spitzenspiel ohne Druck genießen“. Fotos: Christian Hedler, Joachim Hofmeister