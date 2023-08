Aufsteiger Bad Wildungen/Friedrichstein startet mit Heimspiel gegen Gudensberg

Ligarückkehr nach 421 Tagen: Trainer Jan Leimbach inmitten von Spielern der SG Bad Wildungen/Friedrichstein. © artur schöneburg

Mit dem Spiel Altenlotheim gegen Edermünde nimmt die Fußball-Gruppenliga Kassel am Freitag Abend ihren Spielbetrieb auf. Drei Waldecker Vereine haben ein Heimspiel.

Korbach – Der Neuling in ihrer Runde, die SG Bad Wildungen/Friedrichstein, ist eine bekannte Größe und besonders gespannt auf den Start zuhause gegen die FSG Gudensberg.

Altenlotheim – Edermünde (heute, 19.30 Uhr). „Die Vorfreude ist groß“, sagt Robin Wissemann zum Saisonstart am Oberbach. Der Altenlotheimer Spielertrainer kann sich auf eine ordentliche Vorbereitung stützen. „Bis auf das ein oder andere Ergebnis verlief sie nach unserem Geschmack“, sagt er.

Der Gegner, Tabellensechster der Vorsaison, plant seine neue Spielzeit vorsichtig. Nach dem Abgang von Marius Diehl Richtung Wabern setzt Trainer Kevin Schellberg den Klassenerhalt an die erste Stelle, und er will die Mannschaft spielerisch weiterentwickeln. Wissemann sagt: „Edermünde hat eine gute Struktur und spielt sehr gepflegten Fußball. Sie versuchen, vieles spielerisch zu lösen.“ Zuletzt rang der SCE der ligahöheren TSG Sandershausen ein 0:0 ab.

Wissemann weiß, wie den Gästen beizukommen wäre. „Wir wollen versuchen, früh den Spielfluss zu unterbinden, und ihnen durch gutes Arbeiten gegen den Ball den Spaß am Fußball nehmen“. Die Punkte sollen am Oberbach bleiben, nicht zuletzt, um die Zuschauer zurückzugewinnen. „Unser Kader ist so komplett wie lange nicht“ freut sich der Spielertrainer nach zwei verletzungssatten Serien. Markus Dippel (Knieprobleme), Manuel Neuschäfer (Schulter-OP) und Torben Garthe (Urlaub) fehlen.

Bad Wildungen/Friedrichstein – Gudensberg (So., 15 Uhr). 60 Wochen und einen Tag nach der Abschiedsvorstellung der Saison 2021/22 kehrt die Badestadt-SG auf die Ligabühne zurück. Die Vorfreude auf das Comeback ist groß, und sie scheint ordentlich unterlegt zu sein. „Wir sind auf einem richtig guten Weg“, sagt Trainer Jan Leimbach jedenfalls. Im letzten Test habe die Mannschaft viele Dinge umgesetzt, die sie trainiert habe.

Die Generalprobe führte den Aufsteiger zum FV Felsberg (nebenbei: der Gegner im bisher letzten Gruppenligakick), und dass er mit 1:2 verloren ging, nimmt Leimbach seiner Mannschaft nicht weiter krumm. Sie hatte harte Einheiten eines Trainingslagers in den Beinen. Zudem weise der FV, obschon Kreisoberligist, unter Friedhelm Janusch Gruppenliga-Niveau vor. Zu kritisieren hatte Leimbach vor allem eins: „Wir haben viele hochkarätige Chancen ausgelassen.“ Das erinnert an die Schlusswochen der KOL-Saison.

Die heikle Aufgabe, aus 25 Ligakandidaten die schlagkräftigste Elf herauszubilden, hat Leimbach noch nicht vollends erledigt. Er habe für sechs, sieben Positionen eine klare Idee, sagt er. Die übrigen wird er heute im Abschlusstraining vergeben. Dass er Spieler enttäuschen muss, empfinde er als „super Zeichen“: Er könne jeweils zwischen zweien entscheiden, die beide für die jeweilige Rolle infrage kämen. „Dieses Luxusproblem hätte ich letzte Saison gerne gehabt.“

Über die neue FSG Gudensberg, die unter dem renommierten Trainer Peter Wefringhaus vor allem auf junge Spieler aus den eigenen Reihen setzt, kann Leimbach wenig sagen. „Wir wollen sie schlagen, und ich glaube fest daran, dass es darstellbar ist.“ Er hat „volle Kapelle“ am Start, der Pascal Camara (Urlaub) und Dennis Gruhler (Dienst) fehlen. Mit dabei ist der aus Gudensberg gekommene Jonas Hölscher. Er kennt die FSG am besten.

Korbach – Schauenburg (So., 15 Uhr). Erst das Kreispokal-Aus in Rhena, letztens die Absage des Turniers in Frankenau: Was ist mit dem TSV/FC los? Nichts weiter Gravierendes, lässt Trainer Uwe Tenbusch wissen. Einige Spieler seien verletzt gewesen, vor allem aber seien viele in den Urlaub gefahren.

Das hat das Trainerteam in gewisser Weise in Kauf genommen: Er hatte die Mannschaft gebeten, nicht gerade in der Saison weg zu sein. Nicht in jedem Fall aber waren Spiel- und persönlicher Ferienplan in Einklang zu bringen – auf fünf seiner Fußballer (Eldon Cenaj, Raphael Chirakakis, Agon Gashi, Fabian Jaslar, David Will) muss Tenbusch wegen Urlaub am Sonntag verzichten. Dazu fehlt nach wie vor Kevin Staniek, der nach seinem Bänderanriss im Testspiel in Wettesingen vor vier Wochen erst wieder mit dem Laufen angefangen hat.

„Wir kriegen immer noch eine starke Elf zusammen“, sagt Tenbusch. Beim 3:1 im letzten Testspiel in Medelon taten sich Sven Leonhardt und Maik Walger als Torschützen hervor; beide dürften am Sonntag nach guter Vorbereitung von Beginn an auflaufen. Tenbusch hat einen Heimsieg im Blick, klar. „Wir wollen mit einem guten Start loslegen.“

Die Gäste, die die Liga erst mit dem 2:1-Sieg im Entscheidungsspiel gegen den VfL Kassel gehalten haben, präsentierten sich zuletzt ziemlich munter: Beim 8:4 über den Gruppe-2-Aufsteiger Espenau erzielte Neuzugang Jan-Phillip Schmidt fünf Treffer. mn/bb