Aufsteiger Wabern steht nach 1:3 vor dem Abstieg

Von: Ralf Ohm

Das 0:1 ist unterwegs: Wabern Torwart Islam Elgaz (r.) muss diesen Kopfball von Lichtenaus Maxim Soimu passieren lassen. © Pressebilder Hahn

Schiedsrichter Nils Ole Vitt hatte ein Einsehen und pfiff pünktlich ab. Und verkürzte damit die Leidenszeit des TSV Wabern. Der hatte kurz zuvor das 1:3 durch Lichtenaus Patrick Gossmann (83.) kassiert - die Entscheidung zu Lasten des heimischen Fußball-Verbandsligiste, der zum Überleben in Hessens zweithöchster Spielklasse einen Sieg gebraucht hätte.

Wabern - Das wussten die Spieler, die nach den 90 Minuten auf der Ersatzbank saßen und ins Leere starrten genauso wie die, die völlig erschöpft und frustriert auf dem Rasen des Reiherwalds lagen. Ein vielsagendes Schweigen während im Lager des Gegners bereits fleißig Zwischenergebnisse der Bundesliga ausgetauscht wurden. Bis Patrick Herpe seine Mannen zusammenrief, ihnen Trost spendete, den der TSV-Spielertrainer mit Tränen in den Augen wohl selbst am meisten gebraucht hätte. „Wir haben alles reingehauen, was ging. Es hat halt nicht gereicht“, brachte er die achte Heimniederlage auf den Punkt.

Gekämpft, gerannt, im wahrsten Sinne bis zum Umfallen. Das Spielsystem (von 4:1:4:1 auf 4:3:2:1) nach Soimus frühem Gegentor (10.) geändert, nach dem Wechsel früh die Viererkette aufgelöst und alles nach vorn geworfen. Vergeblich. Der Aufsteiger war an einem cleveren, spielerisch reiferen Gegner gescheitert, der zudem völlig befreit aufspielen konnte.

Und auch zum (aus Lichtenauer Sicht) „richtigen Zeitpunkt“ traf. Zwei Minuten vor dem Halbzeitpfiff nämlich, als Maxim Antoniuc das 1:2 erzielte - per Kopf, nachdem TSV-Torwart Elgaz gegen Marvin Urban aus kürzester Distanz noch retten konnte. „Das hat uns zurückgeworfen“, erklärte Kapitän Wendel. Verständlich, hatte seine Mannschaft doch nach Herpes etwas überraschenden Ausgleich in der 31. Minute Morgenluft geschnuppert, ja sogar ansatzweise das Kommando übernommen, ohne sich indes weitere Torchancen erspielen zu können.

Damit waren die Rollen für die zweite Hälfte verteilt: Die Gastgeber mussten kommen, die Gäste durften kontern. Und taten das mit Freude, Kombinationssicherheit und in hohem Tempo. So in der 51. Minute. als Maxim Soimuam rechten Flügel auf und davon zog und Leon Koch bediente, dessen Schuss Luca Wendel von der Linie kratzte. Der Innenverteidiger, der ansonsten nur noch vorn agierte, dort aber wenig bewegte. „Uns fehlte die Durchschlagskraft in der Offensive“, gestand TSV-Trainer Mario Völker. Was indes auch auf ein klares Lichtenauer Übergewicht im Mittelfeld zurück zu führen war.

Dem stemmte sich die Elf Elf vom Reiherwald mit ihren letzten Kraftreserven entgegen. Und wurde doch noch von der eigenen Personalmisere eingeholt. Der späten Entscheidung ging nur 60 Sekunden zuvor mit Mittelfeldstrategen Jan Luca Schmeer der siebte verletzungsbedingte Ausfall voraus. „Ohne Fünf“ hatte nach 14 Minuten bereits Niklas Müller wegen Adduktorenproblemen passen müssen.

War‘s das also für den Neuling im Abstiegskampf? Theoretisch noch nicht. „Aber“, sagte Luca Wendel vor dem letzten Spieltag, „realistisch ist der Klassenerhalt nun nicht mehr.“ Er käme einem Wunder gleich. Ein solches passiert selten, ist aber auch nicht völlig ausgeschlossen.