Aufstieg auf den letzten Drücker

Von: Wolfgang Bauscher

Könnte bald wieder deutlich belebter sein: Im Nordhessenstadion trägt Aufsteiger FSC Lohfelden seine Kreisoberliga-Heimspiele aus. © dieter schachtschneider

Es war eng. Enger, als ihnen lieb sein konnte. Zweimal sah es sogar so aus, als ob ihnen die Felle davonschwämmen. Doch dann folgte das Happy End – die Fußballer des FSC Lohfelden sind am Ziel und steigen in die Kreisoberliga auf.

Viele Jahre lang spielten die Lohfeldener auf großer Fußball-Bühne, gehörten in Ober- und Hessenliga zum Stammpersonal. 2019 mussten sie sich zurückziehen. Immerhin wurde das komplette Aus abgewendet, der FSC wagte in der Kreisliga A den Neustart. Nach und nach richteten die Verantwortlichen um den Vorsitzenden Megdi Tafoski den Blick wieder vorsichtig nach oben und nahmen in dieser Spielzeit den Aufstieg ins Visier – mit Erfolg, wie sich nun herausstellte.

Doch der Weg war steinig. Mit der SG Landwehrhagen/Benterode und Eintracht Baunatal II standen starke Widersacher im Weg. Und als der FSC im April das Spitzenspiel bei den Niedersachsen verlor, waren diese um vier Punkte enteilt und holten sich schließlich den Titel und direkten Aufstieg.

Lohfelden musste somit den Weg über die Relegation gehen. Und schien zu scheitern. Zu Beginn unterlag das Team von Trainer Sead Hadzic bei Hermannia Kassel 1:4 – eine herbe Enttäuschung. Es folgte ein 6:0 über Türkgücü II. Dies hätte jedoch nicht gereicht, wäre es bei einem Aufsteiger geblieben. Weil sich der TSV Zierenberg jedoch aus der Gruppenliga zurückzog, gab es zwei Aufsteiger – so reichte es.

„Wir hätten es natürlich lieber aus eigener Kraft geschafft. Und wären froh, wenn wir schon nach dem Türkgücü-Spiel Klarheit gehabt hätten. So konnten wir den Aufstieg nicht mehr gemeinsam feiern, jetzt sind die Spieler schon im Urlaub“, sagt Tafoski.

Um in der Kreisoberliga zu bestehen, setzt der FSC weiter auf die eigene Jugend im JFV Söhre. „Sechs der Jungs aus der A-Jugend stoßen zu uns. Aber ein bisschen Erfahrung brauchen wir auch“, sagt Tafoski. Erste Neuzugänge sind Torjäger Sadik Jusufi vom AFC Kassel und der aus Calden zurückkehrende Tamer Celik. Eduard Grosu wird Co-Trainer von Hadzic, Osman Duygu übernimmt die Position des Sportlichen Leiters. Verlassen werden den FSC Nico und Chris Maurer.

Kam nun bereits regelmäßig eine stattliche Zahl von Zuschauern, sollte sich das große Nordhessenstadion künftig noch mehr füllen. „Gegen Türkgücü waren immerhin rund 400 Leute da, darunter viele frühere Spieler von uns“, sagt Tafoski. Auf ähnlich große Kulissen hofft der FSC nun auch als Kreisoberligist.