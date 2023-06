Aufstiegsrunde: SG Vasbeck/Adorf legt 0:4-Fehlstart hin

Teilen

Ein Unterschiedsspieler: Ricardo Seck, (Neukirchen/Röllshausen) beschäftigt in dieser Szene Andre Böhle (links); rechts Andre Gutmann. © bb

0:4 gegen die SG Neukirchen/Röllshausen: Die Aussichten, in der kommenden Saison in der Gruppenliga aufzuschlagen, sind für die SG Vasbeck/Adorf nicht mehr die besten.

Vasbeck - Kristian Willeke versuchte nichts zu beschönigen. „Wir haben es leider nicht geschafft unser Spiel heute auch nur ansatzweise auf den Platz zu bringen“, meinte der Trainer des Waldecker Vizemeisters nach der Heimpleite zum Start der Aufstiegsrunde.

Eine Lehrstunde war die Partie nicht für die Diemelseer, eher Anschauungsunterricht in Sachen Effizienz. Die Gäste aus dem Schwalm-Eder-Kreis legten eine prima Verwertungsquote ihrer Chancen vor.

Vor etwa 180 Zuschauern waren die Gastgeber gut ins Spiel gekommen und gestalteten erste „Halbchancen“. Schon in dieser Phase deuteten die Gäste bei einigen Aktionen freilich an, wie torgefährlich sie sein können. In der 23. Minute strich ein Schuss aus 15 Metern von Paul Ridinger knapp am Tor vorbei.

Ricardo und Fabian Seck die überragenden Spieler der Gäste

Kurz darauf der erste Treffer: Der schnelle Ricardo Seck erlief sich auf der linken Außenbahn einen langen Ball aus der eigenen Abwehr SG-Keeper Philipp Pohlmann kam aus seinem Tor. Seck umspielte ihn, behielt aus schrägem Winkel die Nerven und schob zum 1:0 für Neukirchen ein. Ein Wirkungstreffer für die Heimelf, deren bis dahin gutes Spiel gehörig ins Schlingern geriet.

Die Gäste-SG wurde nun selbstsicherer, sie ließen geschickt Ball und Gegner laufen. Ihre Abwehr stand sicher, sie hatte im ehemaligen Hessenliga-Spieler Fabian Seck einen der stärksten Akteure der Partie in den Reihen hatte. Erst in der 42. Minute zeigten sich die Diemelseer wieder vor dem Tor des Gegners, Keeper Pascal Gutweiler parierte den Schuss von Lukas Bornemann.

Mit neuem Mut kamen die Gastgeber aus der Kabine, sie schufen schon mit dem ersten Angriff eine gefährliche Situation für die Gäste, denn der Schuss von Niklas Linnekugel wurde erst in letzter Sekunde abgeblockt. Der Gegenzug geriet zum Lehrstück im modernen Konterfußball. Ricardo Seck setzte sich auf der linken Seite hervorragend durch, seinen präzisen Pass ins Zentrum brauchte Tim Koch aus drei Metern nur noch über die Linie zu drücken – 0:2.

„Die Gäste haben uns mustergültig ausgekontert. Vor allem Ricardo Seck spielte ganz stark auf und war zu keiner Phase auszuschalten“, wusste Kristian Willeke – Seck hat schließlich lange Jahre in Schwalmstadt Verbands- und Gruppenliga gespielt.

Willeke: Auf dem Niveau nicht mitgehalten

Die Lehrstunde setzte sich fort, auch die Treffer in der 61. und 66 Minute entsprangen schönen Kontern. Erst schloss wieder Ricardo Seck ab, dann legte er – wie beim 0:2 – stark auf für Koch, der abermals nur noch einschieben musste. Nun war die Luft raus aus der Partie. Neukirchen kontrollierte sie, ohne aber weitere Nadelstiche zu setzen.

Das Willeke-Team steckte nicht auf, aber bis auf eine Kopfballchance von Lukas Bornemann sprang nichts heraus. „Wir konnten heute mit dem spielerischen Niveau der Gäste nicht mithalten“ gestand Kristian Willeke ein, der am Mittwoch mit seiner Mannschaft nun bei der TSG Wilhelmshöhe ihre vielleicht schon letzte Chance sucht. (bb)