HNA-Amateurfußball-Ticker: Schreckmoment in Lohfelden, Wolfhagen holt einen Punkt zur Premiere

Von: Pascal Spindler

Wissen, was auf den Plätzen los ist: Im HNA-Amateurfußball-Liveticker berichten wir am Sonntag von ausgewählten Partien aus dem heimischen Fußball. © HNA

Wie steht es auf den Fußballplätzen in der Region? Wo fallen die meisten Tore? Und wo ist die Begegnung besonders eng? Hier finden Sie den HNA-Amateurfußball-Ticker vom 6. August.

Die Spiele der Verbandsliga:

FSV Wolfhagen – TSG Sandershausen 1:1 | SV Reichensachsen – SG Bronnzell 4:1 | Barockstadt Fulda-Lehnerz II – CSC 03 Kassel 2:1

Die Spiele der Gruppenliga:

TSV Korbach – SG Schauenburg 2:5 | SG Bad Wildungen/Friedrichstein – FSG Gudensberg 4:0 | TSV Wabern – SG Goddelsheim/Münden 0:0 | TSV Obermelsungen – 1. FC Schwalmstadt 0:1 | SG Brunslar/Wolfershausen – TuSpo Mengeringhausen 1:0 | TuSpo Grebenstein – KSV Hessen Kassel II 1:3 | SG Reinhardshagen – GSV Eintracht Baunatal 1:3 | SG Calden/Meimbressen – FSK Vollmarshausen 2:0 | TSV Heiligenrode – SV Kaufungen 0:2 | VfL Wanfried – SG Hombressen/Udenhausen 0:5 | SV Türkgücü – TSV Wolfsanger 1:2 | TSV Rothwesten – TSG Wilhelmshöhe 5:0

Die Spiele der Kreisoberliga:

TSV Rothwesten II – SBV Kassel 4:5 | FSC Lohfelden – FC Hermannia Kassel 2:2 | SG Ahnatal - FC Bosporus 0:2 | Tuspo Rengeringhausen – SV Nordshausen 4:4 | Olympia Kassel – Fortuna Kassel 0:0 | SG Landwehrhagen/Benterode – Tuspo Nieste 0:1 | Anadolu Spor Baunatal – VfL Kassel 4:2 | Tuspo Grebenstein II – TSV Deisel 1:3 | FSV Wolfhagen II – TSV Carlsdorf 3:1 | SG Weser/Diemel – SG Ersen/Ostheim/Zwergen/Liebenau 4:0 | SV Balhorn – FSV Dörnberg II 1:1 | SG Wettesingen/Breuna/Oberlistigen – SG Obermeiser/Westuffeln 2:0 | FC Oberelsungen – TSV Immenhausen 0:5 | SG Elbetal – FSG Weidelsburg 3:3 | TSV Wabern II – FV Fe/Lo/Ni 1:5 | SG Fuldalöwen/Beisetal – SG Asterode/C/O 0:0 | SG Englis/K/A – VfB Schrecksbach 0:1 | SG Uttershausen/Lendorf – SpVgg Zella/Loshausen 0:0 | FC Körle – Tuspo Guxhagen 3:1, SG Ki/Lo/Ha – TSV Besse 2:1

Verbandsliga: FSV Wolfhagen – TSG Sandershausen 1:1

+++ Hallo aus Wolfhagen. Der Tag ist gekommen: Der FSV Wolfhagen bestreitet heute ab 15 Uhr sein erstes Verbandsliga-Spiel in der Vereinshistorie. Gegen im Liemeckestadion ist die TSG Sandershausen.

+++ Wir sprachen soeben mit dem Vorsitzenden Harms Böttger: „Ich habe sehr gut geschlafen. Aber seit Mittwoch, Donnerstag bin ich schon sehr nervös. Wir freuen uns auf diese Saison“

Wolfhagens Harms Böttger. © Raphael Wieloch.

+++ Der FSV Wolfhagen ist in der vergangenen Saison ungeschlagen durch die Gruppenliga marschiert und sicherte sich Meisterschaft und Aufstieg. Für das heutige, erste Spiel in der Verbandsliga wünscht sich der Vorsitzende Harms Böttger natürlich einen Sieg. Sein Tipp: Ein 2:1 für Wolfhagen. Mal schauen, ob sein Wunsch in Erfüllung geht. Gleich geht‘s los. Etwa 200 Zuschauer sind da.

+++ Das Spiel läuft. Inzwischen hat sich die Tribüne ordentlich gefüllt. Etwa 250 Zuschauer dürften es jetzt sein.

+++ Die Wolfhager starten forsch in die Partie und haben in der Anfangsphase mehr Ballbesitz. Zudem auffällig: Der FSV attackiert früh und provoziert Fehler.

+++ Fast das 1:0: Wolfhagens Tjarde Bandowski zieht von der Strafraumkante ab, seinen Schuss kann Sandershausens Torwart Loic John zur Seite abwehren. Rolf Sattorovs Nachschuss wird von einem Sandershäuser Abwehrbein in höchster Not geklärt (9.).

+++ Plötzlich die Chance für Sandershausen. Am Ende des ersten gelungenen Vorstoßes scheitert Nahom Ghebrekidus an Wolfhagens neuen Torwart Moritz Schunke (13.).

+++ Der Ball liegt im Sandershäuser Tor, der Treffer zählt aber nicht. Nach einem Freistoß und einem Distanzschuss von Paul Degenhardt bugsiert Innenverteidiger Christian Brinkmann den Ball über die Linie - stand dabei aber offensichtlich im Abseits. Es wird konkreter.

+++ Das kommt eher unerwartet: Die TSG Sandershausen geht mit 1:0 in Führung. Die Wolfhager leisten sich auf der linken Seite einen Ballverlust und dann geht‘s ganz schnell. Am Ende ist es Flügelspieler Nahom Ghebrekidus, der sich als Torschütze feiern lässt. Allerdings fälschte ein Wolfhager Abwehrbein den Ball unhaltbar ab. Eine halbe Stunde ist gespielt.

+++ Inzwischen regnet es in Wolfhagen. Passt zum ernüchternden Zwischenstand aus Wolfhager Sicht.

+++ So, die erste Halbzeit in der Verbandsliga für den FSV Wolfhagen ist vorbei. Der Liganeuling liegt gegen die TSG Sandershausen mit 0:1 hinten.

+++ Weiter geht‘s im Liemeckestadion. Schafft es der FSV Wolfhagen den 0:1-Rückstand gegen die TSG Sandershausen aufzuholen? Das sah im ersten Durchgang über weite Strecken ansehnlich aus. Hier ist auf jeden Fall noch nichts entschieden.

+++ Übrigens: Christian Brinkmann blieb in der Kabine. Seinen Platz in der Wolfhager Dreierabwehrkette nimmt nun Jan Luca Korte ein. Sandershausen hat indes keine personellen Veränderungen vorgenommen.

+++ Eine Stunde gespielt: Sandershausen steht tief und lässt Wolfhagen kommen. Der Aufsteiger findet bislang aber nicht die entscheidende Lücke.

+++ Soeben scheiterte Rolf Sattorov aus spitzem Winkel an TSG-Torwart Loic John. Erste gefährliche Aktion im zweiten Durchgang (62.).

+++ Da ist es: Rolf Sattorov trifft zum 1:1-Ausgleich (71.). Levin Salzmann tankt sich einmal mehr auf der rechten Seite durch und bedient Sattorov, der artistisch zum Schuss kommt. Loic John ist zwar noch dran, der Ball klatscht an die Latte und von dort aus ins Tor.

+++ Das Spiel ist wieder offen. Vieles deutet jetzt auf eine spannende Schlussphase hin.

Blick auf den Rasen in Wolfhagen. © Raphael Wieloch

+++ Das muss das 2:1 für Wolfhagen sein. Sattorov bedient Tjarde Bandowski, der den Sandershäuser Torwart aus nächster Nähe regelrecht abschießt.

+++ Mal wieder eine Chance auf der Gegenseite: Thomas Müller probiert es aus der Distanz, aber Moritz Schunke ist auf dem Posten und kann den Schuss abwehren. Schöne Flugeinlage.

+++ Sieben, acht Minuten plus Nachspielzeit sind noch zu gehen.

+++ Eines lässt sich jetzt schon festhalten: Ein mehr als ordentliches Debüt der Wolfhager in der Verbandsliga.

+++ Schlusspfiff in Wolfhagen: Der FSV Wolfhagen und die TSG Sandershausen trennen sich 1:1.

+++ Eine ordentliche Verbandsliga-Premiere des FSV, der am Ende sogar hätte gewinnen können. Aber mit einem Punkt können die Wolfhager sicher gut leben.

Gruppenliga: TSV Obermelsungen – 1. FC Schwalmstadt 0:1

+++ Rund 25 Minuten sind zwischen beiden Teams absolviert. Noch steht es 0:0.

+++ Es ist Halbzeit: Keine Tore zur Pause.

+++ Weiter geht‘s in Obermelsungen.

+++ Kurz vor Spielende steht es zwischen beiden Mannschaften noch immer 0:0. Noch fünf Minuten plus Nachspielzeit.

+++ Da ist doch noch der Treffer: Sefat Meholli erzielt in der 88. Minute die Führung für Schwalmstadt.

Gruppenliga: TuSpo Grebenstein – KSV Hessen Kassel II 1:3

+++ Mit zehnminütiger Verspätung geht es bei Grebenstein gegen Hessen Kassel II los.

+++ 9. Minute: Grebenstein setzt zum Konter an, aber Manuel Frey steht knapp im Abseits.

+++ Sebastian Schmeer versucht es für die Gäste mit einem Volley. Der Ball fliegt knapp vorbei.

+++ Tor für Hessen Kassel II. Henry Eckhardt läuft frei aufs Tor zu, spielt den Ball am herauslaufenden Lucas Gimmler vorbei. Der Rettungsversuch von Julius Schmidt ist vergeblich - 0:1.

+++ 39 Minuten sind gespielt. 39. Minute und es steht 2:0 für Hessen Kassel II. Nach langem Ball kommt Lucas Gimmler raus aus dem Tor, kann den Ball aber nicht klären und Sebastian Schmeer trifft ins leere Gehäuse.

+++ Es ist Halbzeit.

+++ Weiter geht es in Grebenstein.

+++ 49. Minute: Grebenstein verkürzt auf 1:2. Anthony Uzzolino setzt sich rechts durch, flankt auf den langen Pfosten, wo Robin Möller trifft.

+++ Marcel Szecsenyi prüft KSV-Schlussmann Jonas Labonte mit einem Schuss aus rund 35 Metern.

+++ Schlussviertelstunde in Grebenstein. Noch ist alles offen.

+++ Die Gäste treffen kurz vor Schluss per Kopf. Doch das Tor zählt aufgrund einer Abseitsstellung nicht. Noch fünf Minuten zu spielen.

+++ Vierte Minute der Nachspielzeit: Kassels Kim ist frei im Strafraum, trifft locker zum 3:1-Endstand.

Gruppenliga: SV Türkgücü – TSV Wolfsanger 1:2

+++Auftakt in der Gruppenliga 2. Im Nordstadtstadion treffen dabei der SV Türkgücü und der TSV Wolfsanger aufeinander. Ein interessantes Duell, vor allem für Türkgücüs Trainer Tarik Kara: Bis zum Ende der vergangenen Saison stand er in den Diensten des TSV.

+++ Ab 15.30 Uhr rollt auch hier der Ball.

Die Mannschaften stehen bereit. © Lucca Günther.

+++ Anpfiff! Im seit Minuten anhaltenden Regen eröffnet Türkgücü mit dem Anstoß die Partie.

+++ 2. Minute: 1:0 für Türkgücü! Can Böyükata schnappt sich den Ball knapp vor dem Sechzehner, zieht nach links und versenkt die Kugel unhaltbar ins lange Eck.

+++ Der TSV hat bislang mehr Ballbesitz, kommt aber nicht zu gefährlichen Abschlüssen. Das Heimteam verteidigt hingegen erfolgreich und lauert auf Konter. 13 Minuten sind absolviert.

+++ 23. Minute: Nach einer Ecke der Gäste verfehlt der Kopfball von Eltioni Pietri nur knapp das Tor. Es bleibt weiterhin bei der Führung des SV.

+++ Ein halbe Stunde ist gespielt. Und wieder taucht Böyükata allein vor dem Wolfsanger Kasten auf. Den Ball hat er sich allerdings zu weit vorgelegt, Torhüter Marco Schneider hat ihn sicher. Auf der anderen Seite landet der TSV einen Aluminiumtreffer.

+++ 35. Minute: Mohamed Ghafari kommt über rechts und testet TSV-Keeper Schneider. Der pariert jedoch glänzend.

+++ Halbzeit im Nordstadtstadion: Den Wölfen fehlt nur ein Treffer zum Ausgleich. Aber Türkgücü macht es Ihnen schwer und drängt seinerseits auf das zweite Tor.

+++ Wiederanpfiff: Erneut im Regen geht es für SV und TSV weiter.

+++ Nach dem Seitenwechsel bleiben weiterhin die Wölfe am Drücker. Ein Freistoß von Pietri landet in den Armen von SV-Torhüter Erdogan Furkan.

+++ Erdem Kara setzt sich auf der linken Seite durch, scheitert aber an Schneider. 52 Minuten sind gespielt.

+++ Eine gute Stunde ist gespielt. Türkgücü wagt eine Offensivaktion: Yasin Bingül schlägt nach einem Einwurf einen schnellen Ball nach vorne in die Spitze, er landet trotz des Klärungsversuchs von Wolfsanger-Kapitän Micheal Gerber bei Dennis Kwiedor. Zum Abschluss kommt es jedoch nicht, der Ball verspringt.

+++ Es spielt weiterhin hauptsächlich der TSV. Der Ausgleich scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, wenn die Gastmannschaft ihr Tempo durchhalten kann.

+++ Nach etlichen Versuchen gelingt den Wölfen der Ausgleich. Und wie! Aus der zweiten Reihe hämmert Leon Geib die Kugel krachend unter die Latte. 1:1!

+++ 80. Minute: Und fast die Führung für den TSV! Felix Hegmann geht ins Duell gegen Furkan, der Keeper kann es allerdings für sich entscheiden. Prompt antwortet Türkgücü mit einem eigenen Abschluss, doch Schneider ist da.

+++ Das Heimteam erhält einen Freistoß - und erzielt fast das 2:1. Naci Kara zieht ihn direkt aufs Tor, Schneider pariert einmal mehr.

+++ 90+2: In der Nachspielzeit fällt tatsächlich noch das 2:1 für Wolfsanger! Kevin Richter bugsiert den Ball für die Gäste über die Linie.

+++ Abpfiff! Die Partie zwischen Türkgücü und Wolfsanger endet mit einem hart erkämpften 2:1 für den TSV.

Kreisoberliga: FSC Lohfelden – FC Hermannia Kassel 2:2

+++ Gleich geht es in Lohfelden los. Im Duell der Aufsteiger empfängt der FSC das Team von Hermannia in der Kreisoberliga.

+++ Ausgeglichenes Spiel in Lohfelden, in dem die Gastgeber etwas nun etwas mehr Druck machen.

+++ Toni Omerovic bedient Ibro Imerovic, der das etwas überraschende 1:0 für Hermannia erzielt. Vorausgegangen war ein schöner Konter.

+++ Und da ist auch schon der Ausgleich: In der zwölften Minute nutzt Abdullah Al-Omari eine Hereingabe von Philipp Schmidt.

+++ Da ist das 2:1 für Hermannia: Ein Freistoß von Kassem Cheaib von halblinks lässt der Torwart der Lohfeldener durchrutschen (32.).

+++ Elfmeter für Lohfelden: Al-Omari trifft unten links zum 2:2 (35.).

+++ 2:2 in Lohfelden zur Halbzeit. Das geht in Ordnung, es ist ein ausgeglichenes Spiel.

+++ Hier ist gerade das Spiel unterbrochen, weil ein Spieler im Mittelkreis die Zunge verschluckt hat. Wir hoffen, dass alles gut ausgeht.

+++ Mittlerweile ist der Rettungswagen vor Ort und kümmert sich um den Spieler, der selbst vom Platz gehen konnte.

+++ Auf dem Spielfeld tut sich derzeit nicht so viel. Es spielt sich alles im Mittelfeld ab, Strafraumszenen sind Mangelware.

+++ Riesenchance für Lohfeldens Stefan Schulz, dessen Schuss von der Linie gekratzt wurde.

+++ Rund um das Nordhessenstadion ist es dunkel geworden und es donnert schon. Hoffentlich kann hier zu Ende gespielt werden.

Dunkle Wolken über dem Nordhessenstadion. © Torsten Kohlhaase

+++ Al-Omari hat die nächste FSC-Chance, doch er scheitert in der 77. Minute frei vor Hermannias Keeper Onur Fison. Auf der anderen Seite scheitert Arif Kanat per Freistoß.

+++ Justin Ranft hat die große Chance zum 3:2 für Lohfelden, aber sein Schuss in der Nachspielzeit geht am linken Lattenkreuz vorbei.

+++ Endstand in Lohfelden 2:2. Heute gibt es keinen Sieger im Duell der Aufsteiger.

Kreisoberliga: SG Wettesingen/Breuna/Oberlistigen – SG Obermeiser/Westuffeln 2:0

+++ In Breuna ist bei bestem Wetter der Anpfiff ertönt.

+++ Silas Wolff hat die erste Chance für die Gastgeber.

+++ Rund 150 Zuschauer sind zum heutigen Spiel gekommen.

+++ 20 Minuten sind gespielt: Jacob Dittmer köpft für das Heimteam knapp am Tor vorbei. Die SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen ist das deutlich aktivere Team.

+++ Wieder ist es Silas Wolff, der scheitert. Die Gastgeber drängen auf die Führung.

+++ WBO-Akteur Martin Witkowskij scheitert an Torwart Sami Grebestein, 60 Sekunden später knallt Dittmer den Ball an den Pfosten.

+++ Das wäre es fast gewesen. Obermeiser/Westuffeln fährt einen Konter und Sascha Fitzenreiter läuft alleine aufs Tor zu. Schießt jedoch knapp vorbei.

+++ In Breuna setzt strömender Regen ein.

+++ Jannis Flörke hat in der 40. Minute die nächste Chance für die Gastgeber.

+++ Es ist Pause. 0:0 steht es nach den ersten 45 Minuten.

+++ Weiter geht‘s mit dem zweiten Durchgang.

+++ 1:0 für die Gastgeber. Rinat Kabykenov verwandelt einen Elfmeter zur Führung.

+++ Gute Gelegenheit für die SG Obermeiser/Westuffeln, Florian Bosse scheitert.

+++ Jacob Dittmer rutscht weg auf dem nassen Rasen. Entscheidung verschoben.

+++ Jetzt aber: Dittmer trifft in der zweiten Minute der Nachspielzeit. 2:0 für die Gastgeber.

+++ Dann ist Schluss. Die Heim-Elf siegt 2:0.

Alle Spieltagstermine und Tabellen gibt es unter tabellen.hna.de.

+++ In der Verbandsliga haben drei Spiele bereits stattgefunden: Dem OSC Vellmar ist dabei ein Start nach Maß gelungen. 6:1 gewann das Team gegen den FSV Dörnberg. Lichtenau schlug Sand 2:1, Eiterfeld verlor gegen Eichenzell 0:3.

+++ Bereits gestern startete der KSV Hessen Kassel in die neue Regionalliga-Spielzeit. Gegen die Reserve des FSV Mainz 05 gelang ein 2:0-Auftaktsieg. HIER gibt es die Partie zum Nachlesen.

+++ Die Partien, die wir heute detailliert begleiten, sind quer durch die Ligen verstreut. So werfen wir beispielsweise einen Blick auf das Verbandsliga-Duell von Aufsteiger FSV Wolfhagen und der TSG Sandershausen. Auch in den Kreisoberligen warten spannende Spiele. In der KOL Hofgeismar/Wolfhagen treffen mit der SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen und der SG Obermeiser/Westuffeln gleich zwei Favoriten aufeinander. In der KOL Kassel stehen sich die Aufsteiger FSC Lohfelden und FC Hermannia Kassel gegenüber.

+++ Unser Amateurticker kommt in dieser Spielzeit leicht verändert daher. Statt zu jeder einzelnen Partie knappe Auszüge zu präsentieren, blicken wir detailliert auf ausgewählte Spiele. Natürlich finden Sie auch weiterhin gesammelt alle aktuellen Live-Ergebnisse.

+++ Der Fußball ist zurück, wir sind zurück! Hallo und herzlich willkommen zu unserem Amateurticker. In allen Klassen unterhalb der Hessenliga steht heute der erste Spieltag auf dem Programm.

