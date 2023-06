VfV Oberode will lieber im Kreis weitermachen

Von: Per Schröter

Auch Trainer Toni Heßler sprach sich für den Start in der Kreisliga aus. © Per Schröter

Mit einer klaren 1:9 (0:3)-Pleite beim SV 07 Moringen haben sich die Fußballerinnen des VfV Oberode einen Spieltag vor Saisonschluss endgültig aus der Bezirksliga verabschiedet.

Moringen – Der Spielverlauf ist schnell geschildert. Ohne Auswechselspielerinnen angereist, liefen die Oberöderinnen den spielerisch überlegenen Gegnerinnen wie so oft in dieser Saison von Beginn an hinterher und lagen nach einer Viertelstunde schon mit 0:2 in Rückstand. Zwar gelang Alina Kahlke nach einer guten Stunde der zwischenzeitlich Ehrentreffer zum 1:5, doch mehr war an diesem Tag nicht drin.

Eigentlich hatte sich für die Oberöderinnen unter der Woche eine Hintertür geöffnet, in der kommenden Spielzeit doch wieder in der Bezirksliga antreten zu können. Ausgerechnet Sonntagsgegner Moringen hatte verkündet, nach dieser Saison die Mannschaft vom Spielbetrieb zurückzuziehen, wodurch der VfV (nach Auskunft von Staffelleiter Klaus Henkel) vom Abstieg verschont bliebe. „Das heutige Spiel war aber exemplarisch für die gesamte Saison und daher haben Frank Flohr und ich als Trainer zusammen mit der Mannschaft entschieden, auf jeden Fall den Gang in die Kreisliga anzutreten“, meinte Toni Heßler. „Es macht einfach keinen Spaß und ist sogar richtig frustrierend, jedes Wochenende die Hucke voll zu bekommen“, sagte er. Deshalb wolle man versuchen, sich eine Liga tiefer weiterzuentwickeln, dort eine gute Rolle zu spielen, neues Selbstvertrauen zu tanken und wenn möglich den Wiederaufstieg anzupeilen. „Auch wenn es nach so vielen Jahren im Bezirk bitter ist, denke ich, dass wir die richtige Entscheidung treffen, um den Frauenfußball in Oberode zu retten“, so Heßler.

VfV Oberode: E. Er - Barke - May, Richmann, Lorenz - Wiesner, Glatter - Merz, M. Er, Polter - Barke.

Tore: 1:0 und 2:0 Hermann (11., 13.), 3:0 Schneider (30.), 4:0 Koch (50.), 5:0 Schneider (58.), 5:1 Kahlke (63.), 6:1 Brüning (65.), 7:1 Koch (69.), 8:1 Hermann (80.), 9:1 Brüning (87.). (Per Schröter)