Das Hoffen auf die Auswärtszugabe

Torfreuden soll es auch am Samstag geben: Lohfeldens Mounir Boukhoutta, Malte Bandowski (8) und Enis Salkovic (17) harmonieren im Moment bestens.

Am Samstag wollen der FSC Lohfelden und der KSV Baunatal ihre nächsten Siege in der Fußball-Hessenliga einfahren.

Einen Auftakt nach Maß erwischten die Fußball-Hessenligisten KSV Baunatal und FSC Lohfelden mit ihren Heimsiegen im ersten Auftritt nach der Winterpause. Beide blieben dabei zudem ohne Gegentor. Am Samstag (jeweils ab 15 Uhr) wollen sie auf fremden Plätzen nachlegen und den guten Start veredeln. Die VW-Städter gastieren beim SC Waldgirmes, der FSC beim SV Flieden. Unser Überblick:

FSC Lohfelden

Mit den gerade erst verlassenen Abstiegsplätzen wollen sie nichts mehr zu tun haben: „Die Partie gegen Flieden müssen wir gewinnen“, sagt Alfons Noja, dessen Team beim Abstiegskandidaten in Osthessen antreten muss. Der Trainer des FSC Lohfelden wird voraussichtlich mit 16 Spielern den Weg nach Flieden antreten. Janik Szczygiel, Malte Bandowski, David Lensch und Kristian Noja werden verletzungsbedingt wohl nicht antreten können. „Das Hinspiel ging 1:1 aus, und wir sind hinter unseren Möglichkeiten zurückgeblieben. Das muss unbedingt anders werden“, sagt Noja, der mit starker Gegenwehr rechnet. Mit dem neuen Trainer Zlatko Radic holte Flieden zuletzt zehn Punkte in vier Spielen. „Wir müssen uns darauf einstellen, dass unsere Gastgeber defensiv stehen und mit langen Bällen auf Fabian Schaub und Lukas Hagemann zum Erfolg kommen wollen. Das müssen wir unterbinden“, fordert Noja.

KSV Baunatal

Nach dem positiven Beginn mit dem Heimsieg über Ginsheim geht der KSV Baunatal mit frischem Selbstvertrauen in die Partie beim SC Waldgirmes.

Und dieses wird er vermutlich auch benötigen. Zwar verloren die Mittelhessen zuletzt überraschend in Ederbergland und rutschten hinter die Baunataler auf Rang sieben zurück, doch lässt sich Tobias Nebe davon nicht blenden. „Waldgirmes ist eine gute Mannschaft und gerade auf heimischem Kunstrasen stark“, sagt der KSV-Trainer. Zumal seine Elf, wie er weiter betont, „mit diesem Gegner schon immer Probleme hatte“.

Den Baunatalern wird beim SCW, der momentan noch von Daniyel Bulut und ab der kommenden Serie von Otmar Velte trainiert wird, freilich eine Reihe von Akteuren fehlen. Mario Wolf beginnt gerade erst mit dem Lauftraining. Florian Heussner plagt eine Blessur am Fuß, Rolf Sattorov eine Entzündung am Schienbein. Nico Schrader ist nach einer im Training erlittenen Platzwunde am Kopf fraglich.