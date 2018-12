B-Junioren: Titelverteidiger siegt souverän

Die Spiele der Nachwuchsfußballer in der Halle gehen weiter.

Rotenburg. Beim ersten Vorrundenspieltag des zweitältesten Jahrgangs des Fußballnachwuchses, den B-Junioren, am Sonntag in der Rotenburger Bernhard-Faust-Halle erwischte Lokalmatador JSG Rotenburg/Lispenhausen in der Staffel A gleich im ersten Spiel des Tages einen Auftakt nach Maß.

1:0 besiegte der Kreisligatabellenzweite den Gruppenligisten JFV Aulatal I, was sich auf die weiteren zwei Begegnungen positiv auswirkte. Die Vereinigten spielten danach befreit auf und schenkten der dritten Vertretung des JFV Bad Hersfeld und der zweiten Mannschaft der JSG Heenes/Kalkobes jeweils ein halbes Dutzend Treffer ein.

Hersfeld eindrucksvoll

In der Gruppe B deutete Titelverteidiger JFV Bad Hersfeld, von den heimischen Gruppenligisten in der Feldrunde am besten platziert, eindrucksvoll an, dass der Weg zum Hallenkreismeister nur über ihn führt. Drei Siege und 15:0 Tore unterstreichen diese Tatsache.

Beim dritten Gruppenligisten, dem JFV Ulfetal, scheint auf dem Parkett noch etwas Sand im Getriebe. Nur so sind die mühsamen Siege gegen die JSG Bebra (1:0) und den JFV Bad Hersfeld II (2:1) zu deuten. Im Abschlussmatch zog man gegen Aulatal III gar den Kürzeren, am Ende reichte es aber trotzdem zum vorläufigen ersten Rang.

Etwas mehr als die zwei Remis hatte sicherlich auch Kreisligist JSG Bebra in dieser Staffel erwartet. Richten können es die Eisenbahnstädter aber noch am zweiten Spieltag am 13. Januar in Heringen. In der Gruppe D legte Tabellenführer JSG Hohenroda/Schenklengsfeld/Friedewald los wie die Feuerwehr, fegte die zweite Mannschaft der FSG Bebra mit 8:0 regelrecht vom Parkett, wurde aber in den weiteren zwei Partien gegen den VfL Philippsthal (2:2) und die JSG Heenes/Kalkobes I (3:3) stark ausgebremst. Dank der Siege gegen Heenes/Kalkobes und Bebra rangiert der VfL auf Rang eins und kann für die Zwischenrunde planen, die die ersten drei Teams der Tabelle erreichen.

Insgesamt zeigten sich die B-Jugendlichen sehr torhungrig, was vier Treffer im Schnitt unterstreichen. Lediglich die Staffel geizte ein wenig mit Toren. In den sechs Begegnungen gelang es den Stürmern nur 13-mal die Kugel über die Torlinie zu drücken. (bt)