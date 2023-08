Bad Wildunger 4:0-Auftaktsieg dank Effizienz und Torhüter Kim Sippel

Fußball-Gruppenliga

Feiert seinen gehaltenen Elfmeter: Wildungens Torwart Kim Sippel, den Lukas Wagner (5) und Johannes Süring beglückwünschen. Rechts Nick Siebert, links Thomas Melnarowicz.

Die SG Bad Wildungen/Friedrichstein hat in der Fußball-Gruppenliga Kassel einen 4:0-Startsieg gegen die FSG Gudensberg gefeiert.

Bad Wildungen – Nach gut 90 Minuten Coaching im Dauerregen war Jan Leimbach nass wie eine Katze. Das war dem Trainer der SG Bad Wildungen/Friedrichstein bei Abpfiff der Startpartie in die Gruppenliga-Saison grad egal. Er strahlte. Mit dem 4:0 (1:0) über die FSG Gudensberg hatten seine Fußballer den angestrebten Sieg zum Liga-Comeback auf den Platz gebracht.

Was Leimbach neben dem „Dreier“ heiter stimmte, war die Abschlussquote. „Heute waren wir sehr effizient“, sagte er. Sein Gudensberger Trainerkollege Peter Wefringhaus ging noch etwas weiter. „Bei der Effektivität haben wir heute Lehrgeld gezahlt“, sagte er.

Tatsächlich ließen die Gastgeber nur eine gute Chance liegen. Sie spielten bei Ballbesitz schnell und direkt nach vorn. Dass nicht jede Aktion gelang, zumal auf dem nassen Rasen, war nicht von Übel. Das 2:0 bis 4:0 spielten sie fast lehrbuchhaft heraus – „über Umschaltmomente“, wie Leimbach sagte.

Und doch: Ballbesitz und Spielanteile als Maßstab genommen, täuscht das Resultat. „Wer das Spiel gesehen hat, war überrascht, dass es so deutlich war“, meinte Wefringhaus. Der Unterschiedsspieler an dieser Stelle stand im Wildunger Tor. Neu-Keeper Kim Sippel hatte mindestens den gleichen Verdienst am Erfolg wie die Torschützen im Team.

Schon in der 1. Minute verhinderte der präsente und stets anspielbereite Schlussmann die Führung der Gäste weit vor dem Kasten gegen Paul Modes. Jeweils vorbei gingen die Abschlüsse von Thomas Melnarowicz (18., 19.). Die SG kam in der ersten halben Stunde kaum Mal in Position. Einzige Ausnahme: ein Freistoß von Almedin Zahovic, an dem Torwart Christoph Rausch dran war (8.).

Das 1:0 für die Heimelf stellte also die Partie durchaus auf dem Kopf – es fiel dazu vom Punkt, nachdem Björn Schnedler im Zweikampf über Robert Walinger gestürzt war. Eine Fifty-fifty-Entscheidung, die Zahovic kühl nutzte (33.). Der Treffer setzte der FSG zu, Wildungen war nun besser im Spiel, doch Rausch parierte gegen Eugen Ruf. Hochkarätiger war die Gelegenheit für die Sturmspitze in der 55. Minute, als er den Ball aus zehn Metern im Sprung über die Latte jagte.

Dann die Schlüsselmomente der Partie: Johannes Süring foult Talha Gürbüz, der Gefoulte tritt selber an zum Elfmeter – und Sippel hält klasse (58.). Leimbach bringt Chris Mvemba für Ruf, und der Neue leitet bei seiner ersten Aktion einen langen Ball per Kopf an Schnedler weiter, der mit Tempo seinen Gegenspieler ausmanövriert und satt ins lange Eck trifft (60.)

Das 3:0 machte Mvemba selbst, als er nach weitem Pass erst Walinger und dann Rausch ausspielte (75.). Drei Minuten später ließ der ebenfalls eingewechselte Jonas Hölscher den Schlussstand folgen. Nach Rettungseinsatz von Rausch am Strafraumrand spielte Zahovic den Ball sofort zurück, Tim Prüfer versprang der Ball beim Abwehrversuch, und Hölscher traf kühl gegen seinen Ex-Verein.

„Wir hatten heute auch das nötige Spielglück“, wusste Jan Leimbach. „Das haben wir uns nach der intensiven Vorbereitung aber auch mal verdient.“ SG Bad Wildungen/Friedrichstein: Sippel - Wagner (80. Schneider,) Süring, Kovalchuk, Wirkowski - - Pegapgnang - Schnedler (80. Wagener), Windhausen (65. Hölscher), Eligüzel, Zahovic (80. Döhring) - Ruf (59. Mvemba) SR: Allendorf (Grebenau) - Z.: 150 Tore: 1:0 Almedin Zahovic (33./FE), 2:0 Björn Schnedler (60.), 3:0 Chris Mvemba (75.), 4:0 Jonas Hölscher (78.).