Balhorn patzt im Sauertal

Hofgeismar/Wolfhagen. Im Kampf um den Relegationsplatz nach oben gab es gestern Abend für den SV Balhorn einen Dämpfer.

Die Distelberger zogen beim TuSpo Grebenstein II mit 1:2 den Kürzeren.

Grebenstein II - Balhorn 2:1 (1:1). Abgesehen von einigen Konterversuchen der Gäste besaßen die Platzherren von Trainer Robin Göring optisch ein Plus, schafften es jedoch nicht, dies auch zählbar umzusetzen. Durch Kevin Möller (14.) gerieten sie gar ins Hintertreffen. Fast mit dem Pausenpfiff zischte ein gut 35-Meter-Freistoß von Sebastian Hackert (44.) durch Freund und Feind und am verdutzten SVB-Schlussmann vorbei zum 1:1-Ausgleich über die Linie. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die TuSpo-Zweite am Drücker, ging durch Erik Maiterth (56.) in Führung. In der Schlussphase spielte Balhorn Alles oder Nichts, ihren möglichen Punktgewinn verhinderte kurz vor dem Abpfiff aber Platzherrentorwart Chris Andre Oderwald mit einer Glanztat.

Altenhasungen/Oelshausen/Istha - Zierenberg 1:4 (0:1). Die Gäste aus dem Warmetal setzten zwar überwiegend die Akzente, doch mehr als ihr Führungstreffer durch Johannes Deuermeier (15.) wollte ihnen nicht gelingen. Wobei zwei Mal die Metallstange den jeweils angestimmten TSV-Jubel verstummen ließ. Aber auch die Platzherren scheiterten einmal an der Querlatte. Ante Grgic (46.) und Niklas Büchling (70.) bauten den Vorsprung aus. Neue SG-Hoffnung, als Kassem Cheaib (75.) verkürzte. Doch Ante Grgic (80., HE) machte den Sack endgültig zu.

Ersen - Dörnberg II 5:0 (2:0). Die gelbschwarzen Hausherren erwischten einen Blitzstart, zogen früh durch Christoph Denecke (4.) in Front. Ersen gab weiterhin den Takt vor, doch mehr als das 2:0 durch Naim Halili (38.) nach Vorarbeit von Tizian Böhle wollte ihnen bis zur Pause nicht gelingen. Wobei sich aber auch die Dörnberger einige Chancen erarbeiteten. Nach dem Seitenwechsel war Ersen weiterhin spielbestimmend und hatte nun durch Tizian Böhle (55.) und Dominik Heuser (85., 88.) das Schussvisier auch besser justiert.

Schauenburg II - Elbetal 3:1 (1:1). Im ersten Spielabschnitt waren die Gäste stärker, hätten nach der frühen Führung durch Matthias Fritsch (5.) durchaus das Signal auf Grün stellen können. Stattdessen sorgte Timo Knieling (30.) mit einem Eigentor für den Gleichstand. Nach der Pause diktierten die Schauenburger das Geschehen und wickelten durch Dennis Kellner (55.) und Benedikt Lecke (70.) den Sieg in trockene Tücher. (zih)