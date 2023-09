Aufregung um Leibchen beim KSV Baunatal: Ballmädchen plötzlich Balljunge

Von: Pascal Spindler

Teilen

Vier Jungen und ein Mädchen: Sarai (4.v.l.) trug beim Hessenliga-Spiel der Baunataler dieses Leibchen. © Andreas Fischer

Bei einem Hessenliga-Spiel des KSV Baunatal stand ein Mädchen plötzlich mit einem Leibchen mit der Aufschrift „Balljunge“ am Spielfeldrand. Was war denn da los?

Baunatal – Wenn der Ball das Spielfeld verlässt, kommen sie zum Einsatz und sorgen dafür, dass die Partie zügig fortgesetzt werden kann: Mädchen und Jungen an der Seitenlinie, oft gut an ihren grellen Leibchen zu erkennen, die den Ball sofort wieder Richtung Feld werfen.

So auch bei den Hessenliga-Fußballern vom KSV Baunatal, wo beim 2:1-Sieg am vergangenen Wochenende gegen den TuS Dietkirchen ein Mädchen rund um den Rasen im Parkstadion stand, welches vom Klub im Vorfeld auffallend kurios eingekleidet wurde: Auch sie bekam ein grelles Leibchen, allerdings passte der Aufdruck auf der Rückseite des Stück Stoffs nicht so recht zu ihr. „Balljungen“ war dort in großen Druckbuchstaben zu lesen. Wir fragen deshalb: Was war denn da los?

Manuel Pforr, Sportlicher Leiter beim KSV Baunatal erklärt: „Wir haben uns beim Bestellen der Leibchen ehrlicherweise keine großen Gedanken darüber gemacht. Erst als die dann bei uns eingetroffen sind, haben wir uns gefragt: Was machen wir eigentlich, wenn bei den Balljungen mal ein Mädchen dabei sein sollte?“ Anscheinend: Das Mädchen dennoch mit dem nicht passend bedruckten Leibchen ausstatten. „Das war natürlich keine böse Absicht“, ergänzt Pforr.

Das Mädchen ist die 13 Jahre alte Sarai, die in der Baunataler Jugend kickt. Auch ihrem Vater sei das Leibchen sofort aufgefallen. Er hofft, dass sich die Panne im Klub zu Herzen genommen wird. Sarai selbst ist zwar nicht sauer, sagte aber bereits vor dem Hessenliga-Spiel im Parkstadion: „Natürlich ist das doof. Ich hätte es besser gefunden, wenn dort Ballmädchen gestanden hätte. Oder noch besser: Ballkinder.“

Dominik Schaumburg, gemeinsam mit Pforr Sportlicher Leiter in Baunatal, hat den Handlungsbedarf erkannt. „Wir kümmern uns drum“, sagt er.

Von Pascal Spindler