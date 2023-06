Hüseyin Cakmak verlässt den KSV Baunatal

Von: Pascal Spindler, Torsten Kohlhaase

Künftig nicht mehr im Trikot des Fußball-Hessenligisten KSV Baunatal: Hüseyin Cakmak hat ein Angebot eines türkischen Zweitligisten vorliegen und wird die VW-Städter verlassen. © andreas fischer

Diese Nachricht traf den KSV Baunatal überraschend und unerwartet: Hüseyin Cakmak wird dem Fußball-Hessenligisten nicht mehr zur Verfügung stehen und den Verein wechseln. Der 24-jährige Stürmer hat ein Angebot eines türkischen Zweitligisten vorliegen und wird schon am Samstag auf dem Weg zu seinem neuen Klub sein.

„Das ist für uns mitten in der Vorbereitung natürlich suboptimal und sehr enttäuschend. Auch wenn wir Hüseyin in seiner Entwicklung keine Steine in den Weg legen wollen, ist der Zeitpunkt seines Abschiedes höchst unglücklich. Mit 20 Toren war er nicht nur unser Top-Offensivspieler, sondern auch ein wichtiges Puzzleteil in der Kaderplanung“, sagt Manuel Pforr aus der sportlichen Leitung der Baunataler. Mitte April habe Cakmak seine Zusage gegeben, weiter für den KSV spielen zu wollen – doch nun stehen die VW-Städter plötzlich ohne ihren wichtigsten Spieler im Angriff da.

Zu Beginn der Vorbereitung habe Cakmak das Gespräch mit Trainer Tobias Nebe gesucht und angedeutet, dass sein Berater bereits Kontakte in die Türkei hätte. „Vergangenen Freitag kam er dann erneut auf uns zu und sagte, dass er nun einen Vertrag vorliegen habe. Für uns ist das eine blöde Situation, weil adäquater Ersatz jetzt natürlich größtenteils schon woanders unter Vertrag steht. Aktuell haben wir noch zwei Testspieler im Training, vielleicht ergibt sich daraus ja noch etwas“, sagt Pforr, der auch anfügt: „Durch diesen Abgang gerät natürlich unser Saisonziel ein Stück weit ins Wanken. Klar kann die Mannschaft das kompensieren, aber erstmal ist es ein großer Verlust.“

Die türkische 2. Liga vergleicht Pforr vom Niveau her mit der Oberliga oder Regionalliga, in der Spitze vielleicht auch mit der 3. Liga. „Er unterschreibt natürlich einen Profivertrag, was der nächste Schritt für ihn sein kann. Aber er hätte sich auch bei uns noch weiterentwickeln können, dann wäre sicher auch der eine oder andere deutsche Regionalligist auf ihn zugekommen“, sagt Pforr.

Cakmak träumte schon länger vom Profivertrag

Für Cakmak war diese Perspektive offensichtlich zu wenig. „Ich habe schon immer von einem Profivertrag geträumt“, sagt der Stürmer, der nicht mehr daran glaubte, sich diesen Wunsch in Deutschland erfüllen zu können. „Da muss man realistisch sein. Für die 2. Bundesliga oder die 3. Liga in Deutschland bin ich wahrscheinlich zu alt. Ich habe deshalb schon länger darüber nachgedacht, vielleicht irgendwann den Schritt ins Ausland zu gehen. Die Türkei hat sich da natürlich angeboten“, sagt Cakmak.

In der Heimat seiner Eltern wird der 24-Jährige bereits am Wochenende einen Vertrag unterschreiben. Für welchen Klub er künftig stürmen wird, kann der Torjäger noch nicht verraten. „Das geht erst, wenn die Tinte trocken ist“, sagt Cakmak.

Gegenüber dem KSV Baunatal empfindet er vor allem jede Menge Dankbarkeit. „Der Klub war immer wie eine Familie für mich. Meinen Abschied zu verkünden, war sehr schwer, aber für mich ist dieses Angebot einfach eine riesige Chance, die ich gern wahrnehmen möchte“, sagt der Stürmer. 69 Mal lief er für Baunatal in der Hessenliga auf, erzielte 32 Treffer. Jetzt schießt Cakmak seine Tore in der Türkei.

